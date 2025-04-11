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PCB 廠不受關稅政策直接影響 法人：供應鏈兩方向調整

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

PCB產業下游的打件廠與組裝廠產能多數位於亞洲，IC載板廠下游的封測廠大多數產能也是在亞洲區域，僅少數PCB板的成品產品會直接出口到美國打件與組裝，故研判美國關稅對台灣PCB產業衝擊屬於間接影響，法人機構表示，後續供應鏈將由兩方向調整，看好相關台廠如華通（2313）、健鼎（3044）營運有望增溫。

川普於10日宣布暫停對等關稅90天，其中已和川普政府聯繫尋求解決貿易壁壘、關稅等問題，並未採取任何形式報復的國家，在此期間僅課徵10%對等關稅，但將中國商品關稅進一步提高到125%。

法人指出，預期後續供應鏈調整的方向為，首先將PCB生產地移轉至低關稅區域：將直接或是間接出口到美國的產品移到關稅相對低的生產地點如台灣、泰國、越南等地生產，出口到非美國的產品保留在中國生產。

其次則是供應鏈協商共同協商關稅分擔，在關稅情勢較為確定的情況下，相關供應鏈將協商關稅議題，預期在這個情況下在低關稅區域具有較多產能的廠商將具有談判優勢。

華通方面手機與衛星產品產能在台灣，今年首季泰國衛星產能也已經開出，後續因應客戶需求將會加速提升泰國產能，將有望受惠客戶因關稅調整生產配比；而健鼎於2023年取得越南同奈省工廠，並於2024年規劃於巴地頭頓省周德工業區建立新廠，預期新廠產能將在2026年初開出，新廠產能將以伺服器等高階產品為主，預期新廠產能開出將有助健鼎爭取更多歐美客戶訂單，營運有望受惠。

台股 關稅

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