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美中關稅戰白熱化 國際金價衝破3210美元創高

中央社／ 台北11日電
國際金價每盎司一度衝破3210美元，再創新高。示意圖／ingimage
國際金價每盎司一度衝破3210美元，再創新高。示意圖／ingimage

美國對中國加徵關稅高達145%，美中關稅戰愈演愈烈，為了避險資金重返金市，推升今天國際金價每盎司一度衝破3210美元，再創新高，台銀黃金存摺牌價，今天賣出價格在營業時間出現1公克新台幣3414元新高價，較年初漲幅逾2成。

美國總統川普9日宣布，對等關稅暫緩實施90天，這段期間徵收10%基準關稅，但對中國徵收的關稅提高至145%，立即生效，美中貿易戰進一步升級，加上美元指數疲軟，刺激金價於波動中上行。

台銀貴金屬部今天發布金市日報指出，美國公布3月CPI及核心CPI月增率及年增率均意外下滑，通膨數據降溫，引發市場對美國聯準會（Fed）6月降息預期升高，激勵金價10日上漲至每盎司3134美元；不過，隨後傳出歐盟也將暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計畫90天，給予雙方談判空間，導致金價拉回至3122美元附近。

台銀貴金屬部指出，由於美元指數持續走弱跌破101，美股也未能維持前日的漲勢紛紛回檔，資金重回金市，推升金價10日走強最高至每盎司3176.64美元，再度刷新歷史高價。今天國際金價漲勢延續，每盎司一度衝破3210美元價位。

進一步觀察今天台銀黃金存摺牌價，賣出價格在營業時間飆出1公克新台幣3414元的新高價，與今年1月2日賣出價格2801元相比，漲幅達21%以上。

台銀表示，黃金為平衡資產配置的重要工具之一，投資人可依投資屬性為積極型、穩健型或保守型的配置方式，利用國際黃金市場震盪整理時，採分批布局方式買入黃金撲滿、黃金存摺、實體小金條或金幣，但也提醒投資人須審慎操作。

美國聯準會 金價

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