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台灣珍奶飄香全球 經濟部通過COMEBUY於新北八里投資智慧物流中心

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為COMEBUY飲品。圖／COMEBUY提供
圖為COMEBUY飲品。圖／COMEBUY提供

經濟部投資台灣事務所11日通過長沂國際3億元擴大投資台灣。長沂國際以COMEBUY和COMEBUYTEA兩大品牌，引領手搖飲料市場，將在新北市八里區建設智慧物流中心。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,678家企業超過2兆5,415億元投資，預估創造16萬1,304本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1,139家中小企業投資約5,793億元，帶來4萬988個就業機會。

投資台灣事務所指出，長沂國際以COMEBUY和COMEBUYTEA兩大品牌，引領手搖飲料市場；為優化物流配送效率，提升供應鏈整合能力，將投資近3億元於新北市八里區建設智慧物流中心，導入自動化智能倉儲系統、AGV智慧機器人、WMS倉儲管理系統及RF無線終端機，實現即時庫存監控與無紙化管理，大幅提升運營效率。

此外，物流中心將建置太陽能發電與智慧空調管理系統，有效降低碳排放與能源消耗，並規劃超過96%空間採用自然通風設計，減少機械換氣，確保環保與效能兼具。

太陽能發電

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