美中關稅波動牽動產業讓台灣湧急單 廠商談隱憂與契機

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，新竹縣工業會今舉辦座談會，近期已有客戶擔心關稅變數，已提早備貨，為公司帶來急單。廠商也提及，在中美對峙中，可思考將大陸做的產品運回台加工出口，將成台灣的優勢。

今天工業會成員約10多家公司交流。立委林思銘、新竹縣府產發處長陳偉志、外貿協會主任李孟娟、工業總會理事蘇東茂、新竹縣工業會理事長呂理展等人參與。

「這幾天的心情像洗三溫暖！」藝術達科技董事長李煌寶表示，這三個月緩衝期，可思考原來在大陸做的產品，運回來台灣加工、出口，將成為台灣優勢，但半成品返台要課稅，期盼政府思考減免或退稅。此外，從大陸進口需要海運、報關等，台灣工資比大陸還貴，廠商會面臨困難。

三陽工業代表說，公司主力產品不在北美，直接衝擊少，目前正盤點零組件的來源，有民代提及進口車關稅條件是台美談判籌碼，擔心台灣產業會被犧牲。

台惟公司代表提到，公司是傳動軸製造廠，供應國內外市場，關稅衝擊多家廠商，從預測訂單來看，第二季有部分工廠停工，公司也正盤點後續外銷狀況。同時他也呼籲三陽工業，台灣出口到美國零件僅2％，政府將汽車業的關稅作為談判籌碼，對國內汽車供應鏈是很大的衝擊。

遠東化纖代表提及，年後工安事故，至今被中央停工2個月，造成巨大損失，希望能盡快復工。針對關稅部分，雖是傳統產業，但關稅所造成的經濟蕭條，以及衣服原料、包裝材料，恐導致相關產業萎縮。

新竹縣工業會總幹事曾昭維表示，90天的延緩增收，眾廠商才稍稍鬆口氣，目前廠商正加班趕出貨，扣掉海運、僅剩一個多月，廠商備料，線上做完半成品出貨，三個月後，可能還未備料或材料還未到，屆時將與客戶重新談價格，目前正協商當中。

曾昭維也說，多數廠商做法是拼命趕時間出貨，川普不按牌理出牌，廠商也人心惶惶，90天之後會如何？沒人知道，此時期正是企業預作準備、調整布局的黃金窗口。

針對政府提出的880億元政策補貼，林思銘認為明顯不足，應至少編列2千億元，方能真正協助產業度過難關。他進一步指出，目前政府有高達5500億元的超徵稅收，理應投入這場危機因應，而不是坐視產業承受對等關稅風險的衝擊。他呼籲公股銀行，面對產業企業遇到對等關稅造成的營運問題，相關的貸款補貼等措施不能雨天收傘抽銀根，紓困貸款的申請要鬆綁，利率的優惠、稅捐的抵扣要確實執行，協助企業渡過難關。