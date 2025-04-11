美中關稅波動牽動產業讓台灣湧急單 廠商談隱憂與契機
因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，新竹縣工業會今舉辦座談會，近期已有客戶擔心關稅變數，已提早備貨，為公司帶來急單。廠商也提及，在中美對峙中，可思考將大陸做的產品運回台加工出口，將成台灣的優勢。
今天工業會成員約10多家公司交流。立委林思銘、新竹縣府產發處長陳偉志、外貿協會主任李孟娟、工業總會理事蘇東茂、新竹縣工業會理事長呂理展等人參與。
「這幾天的心情像洗三溫暖！」藝術達科技董事長李煌寶表示，這三個月緩衝期，可思考原來在大陸做的產品，運回來台灣加工、出口，將成為台灣優勢，但半成品返台要課稅，期盼政府思考減免或退稅。此外，從大陸進口需要海運、報關等，台灣工資比大陸還貴，廠商會面臨困難。
三陽工業代表說，公司主力產品不在北美，直接衝擊少，目前正盤點零組件的來源，有民代提及進口車關稅條件是台美談判籌碼，擔心台灣產業會被犧牲。
台惟公司代表提到，公司是傳動軸製造廠，供應國內外市場，關稅衝擊多家廠商，從預測訂單來看，第二季有部分工廠停工，公司也正盤點後續外銷狀況。同時他也呼籲三陽工業，台灣出口到美國零件僅2％，政府將汽車業的關稅作為談判籌碼，對國內汽車供應鏈是很大的衝擊。
遠東化纖代表提及，年後工安事故，至今被中央停工2個月，造成巨大損失，希望能盡快復工。針對關稅部分，雖是傳統產業，但關稅所造成的經濟蕭條，以及衣服原料、包裝材料，恐導致相關產業萎縮。
新竹縣工業會總幹事曾昭維表示，90天的延緩增收，眾廠商才稍稍鬆口氣，目前廠商正加班趕出貨，扣掉海運、僅剩一個多月，廠商備料，線上做完半成品出貨，三個月後，可能還未備料或材料還未到，屆時將與客戶重新談價格，目前正協商當中。
曾昭維也說，多數廠商做法是拼命趕時間出貨，川普不按牌理出牌，廠商也人心惶惶，90天之後會如何？沒人知道，此時期正是企業預作準備、調整布局的黃金窗口。
針對政府提出的880億元政策補貼，林思銘認為明顯不足，應至少編列2千億元，方能真正協助產業度過難關。他進一步指出，目前政府有高達5500億元的超徵稅收，理應投入這場危機因應，而不是坐視產業承受對等關稅風險的衝擊。他呼籲公股銀行，面對產業企業遇到對等關稅造成的營運問題，相關的貸款補貼等措施不能雨天收傘抽銀根，紓困貸款的申請要鬆綁，利率的優惠、稅捐的抵扣要確實執行，協助企業渡過難關。
陳偉志說明，縣府正在收集意見，截至昨天為止共有35家回應，主要是希望政府分散市場，做好基礎建設水電，也詢問貸款、貨物稅減免、匯率等問題，以及前進歐盟ESG的條件等，縣府年底將編列經費，補助海外參展等來協助廠商擴展其他海外市場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言