民間參與公建近3年均逾1500億 交通商業科技設施領軍
近年中央、地方政府積極引導民間參與公共建設，根據財政部統計，近3年民間參與公共建設簽約金額均逾新台幣1500億元，其中，以交通建設、科技、商業設施類合占6成2為主。
財政部統計處發布統計通報指出，近5年來民間參與投資公共建設動能頗佳，簽約金額均逾千億元，其中以民國111年簽約金額2828億元達高峰，113年簽約金額1588億元，雖年減1成5，仍為歷年第5高水準。
以辦理機關觀察，財政部統計處表示，近年中央與地方政府簽約金額互有高低，113年以地方政府為主力，占比達7成3，其中高雄市以493億元居冠，且連續3年與台北市均位居前2；其後為台北市200億元、新北市174億元、台南市126億元。
財政部統計處進一步指出，111年至113年民間參與公共建設簽約金額均達1500億元以上，且民間參與公共建設的類別，穩定分布於交通建設及商業設施，合占4成5，其他類別起伏較大，以科技設施占17.5%居第3，前3大類合占6成2。
所謂科技設施，主要是指依科學園區相關管理法令規定開發的園區及其設施，以及孕育新技術或協助企業轉型升級等的育成中心及其設施，和輻射應用科技設施。
依主要辦理縣市來看，財政部統計處表示，台北市除台北車站公辦都更案等商業設施、捷運萬大線開發案等交通建設類之外，相關科技園區開發案等科技設施，亦為近3年亮點。
財政部統計處指出，新北市111年以新店智慧園區開發案等工業設施占62%最凸出，112至113年以交通建設居多，包含捷運新店、三鶯線開發案。高雄市111年因推動多功能經貿園區都更案，致科技設施類高占88%，112至113年類別相對較分散、多樣。
財政部統計處表示，台南市111及113年均因推動社會住宅，民間參與簽約金額集中於社會福利設施類，112年則在污染防治、工業設施類投注較多。
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