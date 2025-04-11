快訊

聞宥勝厚臉皮想復出 隋棠皺眉砲轟荒謬：不是普通罪犯

槓上川普！陸祭對美關稅125% 再赴WTO追加起訴「奉陪到底」

大陸再反制美國！對美增加關稅由84%提高至125%

民間參與公建近3年均逾1500億 交通商業科技設施領軍

中央社／ 台北11日電

近年中央、地方政府積極引導民間參與公共建設，根據財政部統計，近3年民間參與公共建設簽約金額均逾新台幣1500億元，其中，以交通建設、科技、商業設施類合占6成2為主。

財政部統計處發布統計通報指出，近5年來民間參與投資公共建設動能頗佳，簽約金額均逾千億元，其中以民國111年簽約金額2828億元達高峰，113年簽約金額1588億元，雖年減1成5，仍為歷年第5高水準。

以辦理機關觀察，財政部統計處表示，近年中央與地方政府簽約金額互有高低，113年以地方政府為主力，占比達7成3，其中高雄市以493億元居冠，且連續3年與台北市均位居前2；其後為台北市200億元、新北市174億元、台南市126億元。

財政部統計處進一步指出，111年至113年民間參與公共建設簽約金額均達1500億元以上，且民間參與公共建設的類別，穩定分布於交通建設及商業設施，合占4成5，其他類別起伏較大，以科技設施占17.5%居第3，前3大類合占6成2。

所謂科技設施，主要是指依科學園區相關管理法令規定開發的園區及其設施，以及孕育新技術或協助企業轉型升級等的育成中心及其設施，和輻射應用科技設施。

依主要辦理縣市來看，財政部統計處表示，台北市除台北車站公辦都更案等商業設施、捷運萬大線開發案等交通建設類之外，相關科技園區開發案等科技設施，亦為近3年亮點。

財政部統計處指出，新北市111年以新店智慧園區開發案等工業設施占62%最凸出，112至113年以交通建設居多，包含捷運新店、三鶯線開發案。高雄市111年因推動多功能經貿園區都更案，致科技設施類高占88%，112至113年類別相對較分散、多樣。

財政部統計處表示，台南市111及113年均因推動社會住宅，民間參與簽約金額集中於社會福利設施類，112年則在污染防治、工業設施類投注較多。

地方政府 財政部

延伸閱讀

連17紅 3月出口創新高…首季攀1,295億美元寫新猷

對美出超 首度超越陸港

資通、視聽產品 出口表現最亮眼

美加徵關稅衝擊 財部：研議今年報稅季延長至6月底

相關新聞

世界先進董座方略：美中關稅戰若不冷靜解決 恐引發需求消退風暴

晶圓代工大廠世界先進董事長方略今日與媒體座談時表示，美國川普政府雖延後對75國課徵對等關稅，但美中對峙愈演愈烈，他表示，...

美中關稅戰白熱化 國際金價衝破3210美元創高

美國對中國加徵關稅高達145%，美中關稅戰愈演愈烈，為了避險資金重返金市，推升今天國際金價每盎司一度衝破3210美元，再...

台灣珍奶飄香全球 經濟部通過COMEBUY於新北八里投資智慧物流中心

經濟部投資台灣事務所11日通過長沂國際3億元擴大投資台灣。長沂國際以COMEBUY和COMEBUYTEA兩大品牌，引領手...

美中關稅波動牽動產業讓台灣湧急單 廠商談隱憂與契機

因應美國對等關稅風暴衝擊我產業，新竹縣工業會今舉辦座談會，近期已有客戶擔心關稅變數，已提早備貨，為公司帶來急單。廠商也提...

民間參與公共建設投資「這三類」占6成2 高雄493億元居冠

財政部公布近三年民間參與公共建設簽約金額均逾1,500億元，其中交通建設、科技及商業設施類合占六成二，若以縣市別觀察，以...

桃園業界呼籲面對美對等關稅衝擊 要顧及中小企業生存

桃竹竹苗四縣市首長昨天下午因應美國對等關稅衝擊，邀集區域企業代表開研討會，並宣布建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。