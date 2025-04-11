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民間參與公共建設投資「這三類」占6成2 高雄493億元居冠

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片
財政部外觀。圖／聯合報系資料照片

財政部公布近三年民間參與公共建設簽約金額均逾1,500億元，其中交通建設、科技及商業設施類合占六成二，若以縣市別觀察，以高雄493億元居冠，其次則是台北市200億元、新北市174億元、台南市126億元。

財政部指出，近年各政府機關積極引進民間參與公共建設，已成為辦理公共建設的重要管道之一，既減輕政府財政負擔，亦可引進民間活力。

據統計，近五年來民間參與投資公共建設動能頗佳，簽約金額均逾千億元，2021至2023年連續三年達1,800億元以上，2024年簽約金額1,588億元，雖年減一成五，仍為歷年第五高；以辦理機關觀察，近年中央與地方政府簽約金額互有高低，2024年以地方政府為主力，占比達七成三，其中高雄市以493億元居冠，且連續3年與台北市均位居前2；其後為台北市200億元、新北市174億元、台南市126億元。

此外，若以民間參與公共建設類別，近三年來則穩定分布於交通建設及商業設施，合占四成五，其他類別起伏較大，以科技設施占17.5%居第3，前三大合占六成二。

依主要辦理縣市來看，台北市在商業設施(臺北車站公辦都更案)、交通建設(捷運萬大線開發案)之外，科技設施(相關科技園區開發案)亦為近年亮點。新北市2022年以工業設施(新店智慧園區開發案)占62%最突出，2023-2024年以交通建設(捷運新店、三鶯線開發案)居多。

高雄市111年因推動多功能經貿園區都更案，致科技設施類高占88%，2023-2024年類別相對較分散、多樣。臺南市2022及2024年均因推動社會住宅，民間參與簽約金額集中於社會福利設施類，2023年則在污染防治、工業設施類投注較多。

公辦都更 財政部

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