國泰投信「海誓山盟-你我開始」關注永續生態 首隻命名海龜重回海洋

紅龜粿再會！由國泰投信發起的「海誓山盟-你我開始」專案，在中華鯨豚協會認養的海龜收容池於2025年2月正式迎來首位「住客」，收容海龜在經過協會治療下，傷勢順利恢復，在層層評估過後，4月7日在宜蘭外海順利舉辦野放儀式，與會嘉賓包括國泰投信董事長張錫、宜蘭縣政府農業處長李新泰、中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮及海保署宜蘭海洋保育站同仁。

這次收容的綠蠵龜被命名為「紅龜粿」，源於2024年國泰投信舉辦的命名活動，寓有長壽幸福之意，隱含國泰投信對海龜的祝福；在今年2月初，紅龜粿因誤入漁網而被混獲，由於活力欠佳轉送協會救治，檢查發現紅龜粿營養指數偏低，受到低氣溫影響出現輕微冷暈眩，在獸醫救治下紅龜粿從體內排出大量垃圾，在協會照養下已恢復健康。張錫表示，雖然紅龜粿僅與國泰投信相遇短短兩個月，讓同仁更貼近生態保育議題，提供的經驗與回憶彌足珍貴。期望認養池可以為台灣海洋永續盡一份力，協助更多的海龜重回海洋的懷抱。

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮則補充，其實野放海龜很「龜毛」，原先野放儀式預計在3月底舉行，然而最後一周受到大陸冷氣團侵襲，沿岸風浪變強、氣溫也過低，種種環境條件對海龜的活動十分不利，因此特別延後至清明後氣溫回升，且海況平穩的日子野放，因此對於協會來說每次的野放都需謹慎，才能讓儀式萬無一失。

國泰投信表示，台灣四面環海，具有豐富的海洋資源，是許多鯨豚、海龜的棲息地，但由於海域因素影響，全台沿海地區不時傳出生物擱淺事件，其中又以海龜為最大宗；根據海洋委員會海洋保育署統計，自2014年以來，全台共有逾2,500起海龜擱淺事件發生，國泰投信過去在評估離岸風廠投資案時，從環評研究中發現海龜死亡率極高，且極端氣候與人為海域活動有著密不可分的關係。

海洋永續議題也促使國泰投信思考，應如何善用企業影響力，將環境關懷範圍從陸地延伸至海洋，因此國泰投信在2024年末正式啟動「海誓山盟-你我開始」專案，首波行動攜手中華鯨豚協會，透過認養協會的海龜收容池，提供安排在協會養傷的擱淺海龜有個棲身之地，以回應SDGs目標17：多元夥伴關係，協力促進永續願景。

除了支援經費，國泰投信後續更計畫號召更多利害關係人參與援助保育、野放，同步對內組織志工訓練活動，長期為生態永續注入新血，將整個海誓山盟專案分成多部曲，包括將從內部發起獲救海龜的命名活動，在去年國泰投信永續大會上也邀請中華鯨豚協會秘書長進行講座，傳遞海龜救援知識，激發同仁對計畫的關心與認同，進而舉辦志工活動來凝結內外力量。