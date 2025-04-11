世界先進董座方略：美中關稅戰若不冷靜解決 恐引發需求消退風暴

晶圓代工大廠世界先進董事長方略今日與媒體座談時表示，美國川普政府雖延後對75國課徵對等關稅，但美中對峙愈演愈烈，他表示，近期已有客戶擔心關稅變數，已提早備貨，為公司帶來急單。不過他認為，美中貿易角力，美國決定對中國祭出高達145%重稅，中國也以課稅84%反擊，雙方對峙的局面若不冷靜並和平處理，恐將引起美中兩大經濟體都受到嚴重傷害，進而引發需求消退潮，對全球將經濟將帶來嚴重衝擊。

方略表示，從美國川普總統決策模式，全憑他一個人的直覺，這樣的決策模式隨時會推翻，而且馬上翻臉後臉不紅氣不喘，這行徑跟「流氓」沒什麼兩樣。

他並地震為例，強震發生後，有人會立刻衝出片，跑到戶外，有人就地躲起來。套用在川普的關稅戰，也是同樣的道理，有人會擔心關稅升高影響進貨成本，自然會急著備貨，但有人冷靜保持觀望，等到關稅戰塵埃落定後再做定奪。套用在現行的企業運作和國際貿易，也是面臨不同公司或國家都會做不同決策。

針對川普的對等關稅計畫，方略指出，整體關稅細節尚未完全明朗，也不清楚川普真正想解決的問題，如貿易逆差、美國國債與製造業就業率等，也讓外界有諸多疑問，也預期關稅政策如實施，恐對全球通膨帶來壓力，進一步引發經濟衰退風險。

方略說，川普關稅政策讓半導體產業進入高度不確定的階段，預期將對短期產生負面影響，雖然目前半導體尚未被納入加徵關稅的範疇，但仍存在政策轉變的可能性，使得相關預測更加困難。

由於方略稍早預估今年全年營運將呈溫成長，如今增加關稅變數，他決定修正為「靜觀其變」。不過他強調，世界先進近2000億元的新加坡12吋晶圓廠投資案，不僅持續推動，反而要加速進行，原因是董事會認為是既定投資項目，能愈快運轉愈好。世界新加坡新廠原規畫2027年初完工投資，他希望時間能提前。