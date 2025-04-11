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關稅戰來襲綠委卻被綁在立院 不滿柯建銘勢力暗潮洶湧

關稅戰增添景氣下行風險 群益投顧建議採防禦性操作因應變局

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

美國對等關稅核彈引發全球金融市場劇烈波動，加上川普2.0政策恐導致經濟走軟。群益投顧建議，現階段操作應拉高現金水位，採防禦性操作因應變局，包括美債、歐元、日圓等。

群益投顧分析，川普為了實現MAGA（讓美國再次偉大）政治理念，對內責成政府效率部（DOGE）裁減聯邦公務人員並刪減非必要性開支，期待縮減財政赤字確保經濟永續發展。

對外則先後對中國大陸、加拿大、墨西哥及鋼鋁汽車等課徵關稅，誓言將過去被搶走的製造業帶回美國，惟執行過程朝令夕改、變動反覆，嚴重衝擊企業及消費信心，雖然2025第1季整體經濟表現依然具韌性，但企業及消費信心已經大幅下滑，此將限縮往後企業投資及消費支出。

美股領先反應呈現下跌，截至4月4日，道瓊指數今年以來下跌近10%、那斯達克指數跌幅近20%，在全球主要股市表現敬陪末座。

群益投顧表示，川普政府4月2日再宣布對所有進口國普遍課徵10%關稅，其中對美貿易順差金額較大的國家課徵更高稅率關稅，預計4月9正式實施，此一結果比預期中的最壞情境還要更差。

川普第一任期美中貿易戰，全球企業透過「中國+1」戰略，分散集中在中國大陸的生產基地，中國大陸企業也將生產基地轉移出國，採取「繞道出口」策略，東南亞國家成為首選轉移地。

如今這些地區也面臨高額關稅，使廠商設廠以降低成本及規避風險的策略效益大打折扣，甚至可能喪失原有的成本優勢，形同完全封鎖大企業「中國+1」、「繞道出口」的效益。

群益投顧指出，川普關稅政策核心是期望將製造業帶回至美國，惟實現並非一朝一夕，美國消費者搶在高關稅生效前大舉採購、而另一端的亞洲等地出口商因擔心高關稅侵蝕獲利而暫停出貨。

供應鏈亂局及各國後續報復性措施均將衝擊後續景氣、物價上漲、經濟下滑甚或衰退等不確定將螺旋性上升，導致全球市場避險情緒高漲，資金全面撤離風險性資產。

聯準會主席鮑爾於4月5日演說中直接表態關稅對通膨可能產生長期影響，非一次性衝擊，因此聯準會傾向更謹慎面對貨幣政策決策，澆熄市場對Powell Put預期。

此前強勢的歐股受關稅衝擊短線出現大幅回檔，但是即使美股與歐股都下跌，歐股評價依舊相對美股較低。

此外，歐洲採取自主供應鏈與強化內需的方向逐漸明朗，長線仍具上漲潛力。

港陸股方面，因應川普關稅，部分企業已經暫停出口美國，觀望關稅影響，影響期間長短將視談判結果而定，建議投資人不躁進，先觀望，待情勢穩定再進場。

美國 關稅

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