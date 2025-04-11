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經濟部標準局徵計量技術人員 考試自4月14日起開放報名

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部標準檢驗局為鼓勵優質計量專業人才投入計量領域，提升產業競爭力，並提供業界作為計量專業學識評鑑之參考，2025年持續辦理計量技術人員考試，並自4月14日起至5月9日止受理線上報名，歡迎計量相關從業人員及有興趣之民眾踴躍報考。

標準局表示，本次考試將於6月14日起分別於北、中及南區，以電腦測驗方式辦理，有意報考者可於該局網站（https://www.bsmi.gov.tw）及計量學習服務網（https://metrology.bsmi.gov.tw）下載考試簡章，以瞭解考試日程及相關規定。

標準局進一步說明，為協助考生熟悉考試系統操作方法，該局計量學習服務網自4月14日起提供線上模擬測驗服務；並鼓勵考生選讀該網站所提供之計量領域相關數位課程，提高備考效率。

為協助考生瞭解考試規則、應試方式與提升專業學識，該局也將於報考期間安排考試說明會，歡迎有興趣的民眾留意該局及計量學習服務網網站之最新資訊。如有任何試務疑問，請電話洽詢02-23963360分機715許先生。

經濟部

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