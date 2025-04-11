法國巴黎銀行財富管理：歐債、黃金與基礎設施 成資金避風港

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊指出，全球金融市場因美國最新的對等關稅政策而暴跌，所幸，出現政策緩衝。美國總統川普於9日宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，並在協商期間對大部分國家的對等關稅調降至10%，全球股市隨即反彈回升。不過，在為期三個月的協商期間，關稅政策風險猶存，投資人仍需重新思考資產配置。

股票

由於關稅調升將增加通膨壓力、壓縮企業利潤，將美國股市評價從「中性」下調至「減碼」，尤其科技類股、消費類股將首當其衝。對於美國的原物料及金融類股，從正面下修至中性看法，也不再偏好中小型股。

美股以外，仍看好英國、日本、中國大陸、新加坡及印尼市場。產業方面，看好全球醫療保健類股、工業類股及歐洲金融類股。歐洲金融類股可望因貸款需求回溫、淨利差擴大而受惠。上調對於歐洲公用事業類股的看法至正面；下調歐洲旅遊業類股至負面。

題材上，偏好循環經濟、電動化概念股、以及長期面臨投資不足的基礎建設，尤其是能源、交通、水資源。無論是私募或已上市的基礎設施投資標的，都可望獲得優異的投資回報。

債券

公債方面，看好歐元區與英國政府債券，以及10年期以內的美國公債，預期12個月內美債10年期殖利率為4.25%、德債為 2.5%。

公司債方面，偏好歐洲投資等級信用債，尤其是金融債，該類別債券的高殖利率與穩健的財務體質有助表現。另外，對英國投資級公司債的看法也轉為正面，該類別債券的平均殖利率達5.5%，具吸引力。

新興市場債方面，因貿易戰的衝擊、美元走強、評價偏高等因素，而壓縮收益空間，對新興市場債券持中性看法，但基本面仍具支撐。

大宗商品與外匯

黃金受到地緣政治緊張與歐洲央行購金潮的支撐，對黃金未來12個月目標價從每盎司3,000美元上調至3,200美元。

工業金屬方面，受到關稅戰使全球經濟成長趨緩的影響，投資前景由正面轉趨中性。

對原油持負面看法，面臨全球需求疲軟、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將減少產量，預期布蘭特原油會落在60至70美元區間。

匯率方面，美國不確定性和避險情緒，通常會支撐美元表現；預計歐元兌美元匯率將回落至1.05，並在未來12個月內在此區間波動。美元兌日圓未來3個月及12個月的目標價皆在150日圓。