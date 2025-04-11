桃園業界呼籲面對美對等關稅衝擊 要顧及中小企業生存

桃竹竹苗四縣市首長昨天下午因應美國對等關稅衝擊，邀集區域企業代表開研討會，並宣布建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊急紓困機制等四點聯合聲明，部分企業代表強調，政府的對策不能只考慮美國關稅對出口商的衝擊。

業者提醒政府要顧及整個產業鍊，尤其有些中小企業不能像大企業久撐，政府救出口商，不照顧產業鍊上游的製造業，最終造成繼鍊影響的層面廣。

桃園市工業會理事長莊嘉郁指出，美國對等關稅對產業影響相當大，雖然目前關稅降下來暫緩90天，但是大部分企業的獲利率並沒有關稅那麼高，對台灣產業的影響，尤其桃園地區精密機械、PCB產業還有半導體等相關產業影響範圍大，因為很多最終的產品都銷往美國，所以它的影響相當大。工業會建議中央政府能夠利用這90天的時間分析，找出台灣的優勢跟美國談判，取得一個更優惠的關稅。

另外，桃園地區很多的企業，並不是直接銷售美國，不在中央政府的補助條件跟政策裡面，看起來並沒有直接相關，因此建議中央能夠考慮到這個整個供應鏈的關係，尤其對上游沒有直接銷售美國的產業採取一些補助或是優惠的策略，能夠讓桃園地區的供應鏈，不會因為上游的崩盤而整個受影響，這也是工業會在這幾天收集會員廠商提出來的一些建議。

中華民國物流協會理事長穰穎宣說，美國突然間提升關稅，然後造成整個供應鏈呈現窒息的狀態，很多會員反映這樣會造成訂單會暫時中止，對所有的運務變成窒息的狀態，現在有喘息省思的機會（指原先32%對等關稅降為10%），期待的政府能拿出好的對策和布局。

穰穎宣指出，像智慧供應鏈是一個好的發展趨勢，可以帶動商機，除了智慧製造，也要有智慧物流，這方面是比較落後的，期待藉由這一次的變局讓危機成為轉機，能夠在智慧物流這一塊，有機會創造出新的商業模式跟新的商機，進一步能夠去創造我們下一個世代，成為引領全世界的契機。

穰穎宣說，台灣運往美國的貨物產品主要以海空運為主，目前美國對等關稅影響海空運確切的數字還沒統計出來，但是我們可以看到的是，這幾天之內的影響是大的，美國雖然宣布新關稅暫緩，讓物流業有喘息的機會，但後續會如何發展目前還在觀察當中。

桃園市中小企業協會理事長蔡易潔指出，美國對等關稅事件對台灣中小企業一定會有非常大的衝擊，雖然說有的產業像生醫這次沒被列入提高關稅對象，不代表下一波不會被列入。現在美國政府提出緩課90天，這是給我們大家一個緩衝，但對等關稅不可能不會到，對不對？那再來的話中小型企業要怎麼辦？桃園市約有1萬2000多家製造業，從大型到中型、小型甚至微型，像市長張善政說的，撐起了桃園大半工業，使桃園成為最大的工業產值城市。

蔡易潔表示，我們自己很清楚知道今天是面臨到了什麼樣的危機，中央拿出800多億元準備紓困出口的業者，那請問紓困補貼沒有針對整個供應鏈，只針對出口，為什麼沒有補貼供應鏈上游的廠商？

蔡易潔認為，補貼一家出口商數千萬元，讓他在沒有訂單的情況下，每月虧損原本3個月就要倒閉，因為政府紓困補貼變成6個月或1年才倒閉，但是中央有沒有考慮到當這件事情過了之後呢？如果出口商可以撐，但是撐過以後，上游的供應商沒有政府的紓困補貼，恐怕已經先倒了，上游供應鏈全部關閉或倒閉，因為中小型企業不能撐這麼久啊，這樣供應鏈不是會出問題嗎？

她強調政府的對策如果沒有供應鍊的認知，有可能好多個供應鏈在這波關稅事件都已經不見了，關閉甚至於外移到國外，川普可以回歸美國製造，請問為什麼我們台灣現在卻沒有一直在積極的建構台灣製造？

桃園市長張善政昨天先後參加行政院院會、桃竹竹苗研討會、行政院中壢工業區座談會，都強調雖然美方宣布暫緩實施90天對等關稅，但市府仍不鬆懈，持續與產業界保持密切聯繫，與中央合作，主動提供產業必要協助。

張市長指出，近期有業者反映擴廠過程中面臨土地取得困難，主要原因在於桃園產業用地開發不易，地價高昂且法規繁瑣。市府已積極掌握產業用地需求，目前民間報編產業園區申請案約有30件正在審理中，經發局將爭取法規鬆綁、簡化審查流程，加速核定進度，協助廠商儘速取得土地與開發許可，並全力配合中央政策，提供企業最大支持。

行政院長卓榮泰在中壢工業區的座談會指出，行政院宣布三項重點政策：第一，政府將於90天內與美方展開直接且有效談判，爭取國家利益與產業競爭力，並強化對美採購與投資；第二，要求企業海外布局採「臺灣＋1」模式，確保本土產業穩定，維持臺灣在高科技關鍵技術領域的領先地位，第三，推出涵蓋9大面向、20項措施、總經費880億元的支持方案，並將依談判進展機動調整內容。