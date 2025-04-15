日韓旅遊必備三神卡 讓你吃飽買好又享超值回饋

進入後疫情時代，國外旅遊大爆發，尤其又以台灣人最愛的日韓兩國最受歡迎。出國雖然開心，但不論是血拼、吃美食、機票及住宿，每一樣都需要花錢，怎麼樣才能玩得盡興又買得聰明呢？建議入手三張出國神器信用卡，所有需求將一次滿足！

出國開心旅遊之際，該選擇哪種支付方式才划算呢？過往民眾可能會選擇帶現金出國，除了風險較高外，由於近期日本匯率波動，使用現金消費反而不划算，加上電子支付越來越便利，免除現金攜帶不便及遺失風險，刷卡還會有額外回饋，反而成為近年來出國消費的主要選擇。

一般來說，出國旅遊有幾種消費多半會選擇以信用卡來進行支付，例如金額較大的機票或住宿、到當地購買3C產品或家電商品時、另外就是在當地選擇高級或米其林等級美食時，通常會選擇使用信用卡，不僅可以不需要馬上支出大筆費用，只要選對信用卡，還可以有額外的現金回饋，開心消費暢玩的同時，還可以當一個精打細算的消費者。

圖／中國信託 提供

其中就有號稱是「日韓出國必備神器」的三大信用卡，默默加碼海外消費的信用卡，去日韓消費不能不知道。包括Foodpanda聯名卡、Agoda聯名卡及ANA聯名卡，讓旅行更輕鬆、全面滿足出國在外最常出現的所有需求。

◎不論是孤獨美食家還是黑白大廚 想吃什麼都不傷荷包

圖／中國信託 提供

其中，如果你是一個熱愛美食的饕客，不論你是孤獨的美食家想要來一頓美味的日本頂級燒肉，或是想要一探黑白大廚的料理美味，就一定要有一張foodpanda聯名卡，不只foodpanda平台最高30%回饋外，還可享全球實體餐廳回饋最高15%、國內王品集團再加碼最高6%，最高享21%胖達幣回饋，讓你吃遍美食又不傷荷包。

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◎重度日韓玩家必備 訂房機票全面回饋

圖／中國信託 提供

如果是熱愛出國旅遊的玩家，搞定行程、機票、訂房等想必每次都要花費一番工夫，比起比價來比價去，還不如刷卡回饋一次搞定！愛玩客一定要準備一張Agoda聯名卡，包括航空機票、旅行社、訂票平台、訂房折價自由行規劃等都可以一卡全包，5/1起全球訂房最高現折20%、國外實體消費最高7%(A金+刷卡金)、華航/長榮/虎航/樂桃/星宇航空購票最高5%刷卡金、KKday/Klook/可樂/雄獅最高則有5%刷卡金回饋，不只付款便利又有彈性，還可以享受獨家回饋。

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◎日韓藥妝百貨血拼必備 家庭客層必玩樂園也享回饋

圖／中國信託 提供

如果是熱愛到日韓血拼玩樂的閃靈刷手，則推薦ANA聯名卡，國外實體商店消費最高10元累積1哩，其中日韓必買藥妝美容消費最高享22%回饋，包括台灣人最愛去的松本清、札幌藥粧、SUNDRUG、鶴羽藥妝、明洞HERA美容等。

此外，日韓必逛百貨商店商店最高享25%回饋，包括近鐵百貨、海闊天空總店、ASHIBINAAM、PLAYGROUND、東京鐵塔、樂天世界塔等。

此外，家庭客層不可少的日韓必玩樂園購票最高享35%回饋、日韓ANA飯店住宿再享最高每JPY100加碼1 ANA里程等，累積6,000哩即可兌換日本國內機票，讓每次消費的整體價值更高，是精打細算消費者的福音。

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◎聰明用卡，讓日韓旅行省更多

在眾人紛紛飛往日韓旅遊之際，要怎麼玩能夠玩得比別人更省又更聰明呢？精明選擇信用卡，旅遊消費不僅省錢，還能賺取更多回饋，可別小看每次省下的小錢及回饋，可觀累積下來，可能足夠你在當地人氣咖啡廳喝杯咖啡享受悠閒，掌握各卡優惠，讓你享受更順暢、優惠的旅遊體驗。

【謹慎理財，信用至上】

信用卡循環年利率：本行ARMs指數+加碼利率(5.97%~13.47%)；上限為15%，預借現金手續費為每筆預借金額X3.5%+150元，循環利率基準日為104年9月1日，其他費用請上中信官網查詢