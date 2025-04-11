我Q1對美出超 首度超越對陸、港

財政部昨天公布三月進出口統計，因客戶端預期美國關稅措施持續提前拉貨，三月出口四九五點七億美元創歷年單月新高，年增百分之十八點六，為連續第十七個月正成長。

此外，在資通與視聽產品的帶動下，三月對美國、東協出口規模值攻上新頂峰，對陸港外銷浮現生機，出口成長百分之十二點六，為二○二二年四月以來最大增幅，規模一四三點一億美元為廿九個月以來最好表現。

展望四月，財政部統計處處長蔡美娜說，ＡＩ技術與相關應用加速推展，但現在局勢難以預測，在不考慮美國關稅政策下，四月為傳統淡季，加上拉貨力道減緩、高基期影響，預估增幅會減弱，年增率持平或成長百分之五之間。三月出口四九五點七億美元，首度逼近五百億美元大關，「這是史上從未所見的新高點」。

三月進口也首度跳過四百億美元，來到四二六點億美元、年增率百分之廿八點八。出口市場方面，蔡美娜表示，第一季對美國出口占比升至百分之廿五點五，為近廿六年同期新高，對陸港占比降至百分之廿八點四，是廿四年來同期最低。日本、南韓也出現美國占比上升、陸港下降的情形。

以近七年第一季來看，台灣、南韓、日本對美出口占比分別提高十四點三個百分點、七點九個百分點、一點六個百分點。蔡美娜說，受到ＡＩ商機加持，台灣對美出口占比提高幅度最高。

三月我對美出口一二七點五億美元，為史上新高，年增百分之卅九點九為連廿個月正成長，其中資通與視聽產品年增百分之五十三點七，為主要的驅動力。

蔡美娜表示，第一季總出超為二三六億美元，其中對美出超為二二○億美元、較對陸港的一六九億美元高，這是有統計以來第一次出現的現象。