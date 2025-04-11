總統投書彭博 四點回應川普

賴清德總統昨（10）日以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博新聞社（Bloomberg News），提出四點回應美國關稅政策，包含以降低台美間所有關稅為共同目標並尋求重啟貿易談判、迅速擴大對美採購、擴大在美國各州投資、致力排除非關稅貿易障礙。

涉外人士分析，賴總統投書外媒，正是賴政府談判布局的一環。

賴總統投書內容指出，台美夥伴關係建立在對自由與民主的堅定信念，雙方歷年來並肩抵禦共產主義擴張；台美是緊密經貿夥伴，除台積電最近宣布在美國高投資，台灣也將努力強化在製造業及創新領域雙邊合作；將持續鼓勵台商擴大美國等全球布局，致力深化台美兩國之間商業合作。

賴總統表示，將以此精神回應美國川普總統對等關稅政策，包括以降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判；擴大對美在能源、農業、工業及軍售方面採購；增加雙方投資量能；排除非關稅貿易障礙；以及鄭重回應美方對高科技產品出口管制、以及低價商品違規轉運問題。

賴總統強調，這些行動形塑台灣在變動經貿局勢下前進的基礎路徑圖，將台美經濟關係挑戰轉化為經濟動能、韌性與策略調整的新機會。