快訊

注意濃霧今暖熱 吳德榮：明晚鋒面雷雨炸全台 下周突轉夏天飆35度高溫

對陸關稅達145% 美股道瓊跌逾千點、史指挫3.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

防陸貨洗產地 將祭出五措施

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

美國高度關注洗產地議題，經濟部長郭智輝昨（10）日表示，政府會加強違規轉運查緝，目前有五個做法，包括加強陸貨監測、對業者宣傳、建立違規業者名單、違規裁罰從嚴、運用反傾銷措施等。不過有立委認為，這些都是現行做法，應該思考法律是否加嚴。

美中關稅大戰白熱化，郭智輝昨日赴立法院經濟委員會專題報告政府因應美國關稅作為並備詢。由於大陸出口美國稅率高達125%，立委關切大陸大量商品恐來台「洗產地」。民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都關切，大陸遭美國課徵高關稅125%，大陸商品轉傾銷來台，政府有無防範措施，而現在最怕的是「洗產地」，投機遁入台灣、越南，藉由第三方再銷售到美國。

美國 蔡易餘 關稅

延伸閱讀

美中關稅戰火猛 經濟部有五招防止大陸貨來台洗產地

川普關稅政策大轉彎 經長郭智輝早上5點才知！蔣萬安反應曝光

川普關稅戰劍指大陸 台商該如何因應？郭智輝這麼說

美國對等關稅敲響全球貿易喪鐘 今年 GDP 成長下探1.64%

相關新聞

工具機、車用、紡織 搶出貨 公會今將向總統提八大建言

美國總統川普9日宣布對等關稅有90天緩衝期，國內傳產各業緊急因應，包括工具機、車用、紡織、鋼鐵等均積極搶出貨，機械業者更...

擴大對美採購 十年砸6.5兆…經長表示將整合民間能量

經濟部長郭智輝昨（10）日表示，未來十年政府、國營事業可望擴大對美國採購約2,000億美元（約新台幣6.5兆元），且這部...

我Q1對美出超 首度超越對陸、港

財政部昨天公布三月進出口統計，因客戶端預期美國關稅措施持續提前拉貨，三月出口四九五點七億美元創歷年單月新高，年增百分之十...

連17紅 3月出口創新高 首季攀上1,295億美元 同步寫新猷

財政部昨（10）日公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高，年增18.6%，遠優於預期，年增率連17紅，主因客戶端預...

對美出超 首度超越陸港

財政部昨（10）日表示，今年第1季對美出超220億美元，創單季新高，首度超越對中國大陸與香港出超。在資通與視聽產品帶動下...

資通、視聽產品 出口表現最亮眼

趕在美國對等關稅政策上路前拉貨，帶動今年3月出口創新高。財政部指出，11大貨類中有九類成長，其中資通與視聽產品規模值增至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。