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防陸貨洗產地 將祭出五措施
美國高度關注洗產地議題，經濟部長郭智輝昨（10）日表示，政府會加強違規轉運查緝，目前有五個做法，包括加強陸貨監測、對業者宣傳、建立違規業者名單、違規裁罰從嚴、運用反傾銷措施等。不過有立委認為，這些都是現行做法，應該思考法律是否加嚴。
美中關稅大戰白熱化，郭智輝昨日赴立法院經濟委員會專題報告政府因應美國關稅作為並備詢。由於大陸出口美國稅率高達125%，立委關切大陸大量商品恐來台「洗產地」。民進黨立委蔡易餘、賴瑞隆都關切，大陸遭美國課徵高關稅125%，大陸商品轉傾銷來台，政府有無防範措施，而現在最怕的是「洗產地」，投機遁入台灣、越南，藉由第三方再銷售到美國。
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