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工具機、車用、紡織 搶出貨 公會今將向總統提八大建言

經濟日報／ 記者宋健生邱馨儀吳秉鍇嚴雅芳／綜合報導
國內傳產各業緊急因應，包括工具機、車用、紡織、鋼鐵等均積極搶出貨。聯合報系資料照
國內傳產各業緊急因應，包括工具機、車用、紡織、鋼鐵等均積極搶出貨。聯合報系資料照

美國總統川普9日宣布對等關稅有90天緩衝期，國內傳產各業緊急因應，包括工具機、車用、紡織、鋼鐵等均積極搶出貨，機械業者更表示，昨（10）日一早打開電子信箱，客戶追單信件塞爆，將全力供貨美國。

工具機、機械業者包括程泰集團（1583）、和大集團、東台集團、協易機械、台灣瀧澤、恩德科技等工具機大廠，昨日紛紛與客戶及協力廠協商增加庫存訂單或備料，儘量趕在90天緩衝期內生產出貨。

傳產因應川普90天關稅寬限令
傳產因應川普90天關稅寬限令

美國對台對等關稅原本32%，精密機械及工具機業成為重災區，據悉，工具機與機械業多家業者已跟客戶協商，積極為客戶在三個月內建立庫存，一起度過眼前困難。

美國對等關稅衝擊台灣機械業，機械公會昨日召開理監事會，決議今天當面向賴清德總統提出八大建言；理事長莊大立向政府喊話，應以「國家高度」協助機械產業根留台灣，並以台灣自身產業優勢培養自主供應鏈。

機械公會的八大建言，包括儘速與美國協商，爭取零關稅或降低關稅門檻；業者暫停出貨或被取消訂單造成的損失，可獲得無息貸款；銀行體系勿雨天收傘；積極與其他國家洽簽FTA或加入區域經濟組織。

協助廠商加強拓銷，避免市場遭大陸產品低價侵蝕；成立專責單位嚴密管控，杜絕藉由台灣洗產地情形發生；放手讓匯率貶值；提供補助鼓勵製造業汰舊換新，投資抵減比例由目前5%提高到25%。

車用零組件部分，部分在美已有廠業者如東陽，將加速轉移生產基地，其餘只能搶在三個月內出貨，協助客戶在美國建立庫存。

紡織成衣大廠聚陽表示，上半年照原先規劃出貨，下半年要求更多短單能力對應可能的關稅變化，還有增加當地採購及減少高關稅地區的依賴度。另一家成衣大廠振大環球表示，將全面擴大加班生產。

工具機 美國 關稅

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