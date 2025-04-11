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擴大對美採購 十年砸6.5兆…經長表示將整合民間能量

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照
經濟部長郭智輝。聯合報系資料照

經濟部長郭智輝昨（10）日表示，未來十年政府、國營事業可望擴大對美國採購約2,000億美元（約新台幣6.5兆元），且這部分金額尚未包含民間採購，未來整合民間能量後將「打包」與美談判，評估台灣會在第一波談判之列。

至於擴大採購商品，郭智輝指出，除了天然氣外，也不排斥採購美國製發電機及新型能源。

經濟部因應美國關稅政策
經濟部因應美國關稅政策

立法院經濟委員會昨日邀財金部會報告因應美國關稅政策作為。由於美國政策一夕驟變，宣布暫緩對等關稅措施90日，將是關鍵談判期，外界關注政府將端出哪些誘因與籌碼與美方談判？

國民黨立委楊瓊瓔質詢，台灣何時可以展開與美談判？又有什麼籌碼？郭智輝表示，推估未來十年，光是政府及國營企業就可望加大對美國採購2,000億美元，這部分還不包括民間企業，整合民間可採購金額後，可能更有談判誘因。除採購天然氣，占比可望由一成擴大至三成，也不排斥採購發電機、新型能源。

郭智輝分析，他認為台灣問題相對簡單，不僅因台美關係友好，且在科技產業上互補，台灣也很早就表示願和美國談判，相信台灣可在第一波談判之列，至於是30日內、60日內可以開始談，目前還不確定。

經濟部過去並未特別統整對美採購金額。不過若以投資來看，據經濟部資料顯示，我對美投資過去70多年（1952年至2024年）共約475億美元，合計6,096件，占對外投資19%，位居第二。

郭智輝指出，在電子資訊、資通等產業，若廠商有意願一起加入投資美國國家隊，要到美國成立整合性公司等，政府也會協助廠商出海落地，但國營事業不一定赴美投資。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，美國總統川普對大陸徵收關稅即刻提高至125%，預期對經濟又會引起很大變化，未來變數仍多，經濟部不該是鬆一口氣，而應更積極滾動式檢討，並評估是否會再帶來新一波台商回流。

郭智輝表示，經濟部一直關注「非紅供應鏈」，現在也會加速了解在陸台商如何在這90天內移動，政府也會思考如何協助廠商更具競爭力。

對於美國關稅政策急轉彎？郭智輝表示，研判這是美國談判手段，台灣只能提出因應辦法。已有70多國表示願與美國談判，相信美國短期內很難判斷，之後有90日可慢慢談。

經濟部 美國

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