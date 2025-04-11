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連17紅 3月出口創新高 首季攀上1,295億美元 同步寫新猷

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部10日公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高。航運貿易示意圖。 路透
財政部10日公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高。航運貿易示意圖。 路透

財政部昨（10）日公布3月出口495.7億美元，創歷年單月新高，年增18.6%，遠優於預期，年增率連17紅，主因客戶端預期美國關稅措施而持續提前拉貨。

財政部統計處長蔡美娜坦言，3月出口像是「颱風前的晚霞」，4月為傳統淡季，加上拉貨力道減緩、高基期影響，估增幅減弱，估出口規模374億至393億美元，年增率在持平或年增5%之間。

由於美國關稅政策變化莫測，蔡美娜表示，部分廠商表示客戶仍在觀望各國協商結果，但若關稅出現負面效應，也不排除4月出口增勢將會中斷。

財政部統計，3月出口495.7億美元，首度逼近500億美元大關，是史上未見的單月新高，年增18.6%則是連17紅。

她分析，主要受惠AI與高效能運算等新興商機持續擴散發展，此外更關鍵因素是美國關稅政策變數引發科技業客戶提前部署，拉貨力道帶動出口值在對等關稅宣布之前達到新的高峰。

3月進口規模首度超越400億美元關卡、來到426.2億美元、年增28.8%。蔡美娜表示，這主要反映AI供應鏈國際分工架構，加上國內半導體大廠展開密集裝機，其中進口資本設備以及半導體設備購置皆刷新單月新高。

今年第1季出口1,295.8億美元，為歷年單季新高，季增2.9%。上半年通常為傳統淡季，但今年第1季呈現「淡季不淡」，年增17.5%。

分析第1季主要貨品跟市場，蔡美娜指出，資通與視聽產品出口值、對美國出口值、對東協出口值等三項，皆創歷年單季新高，可說首季三大亮點；另外排除出口規模較小的市場，今年首季台灣出口增幅前三大國家依序為墨西哥年增2.4倍、馬來西亞年增84%、美國年增33.9%。

第1季出口表現遠優於主計總處預估，規模超出預估值80.4億美元，增幅多7.3個百分點。

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