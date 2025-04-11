對美出超 首度超越陸港

財政部昨（10）日表示，今年第1季對美出超220億美元，創單季新高，首度超越對中國大陸與香港出超。在資通與視聽產品帶動下，3月對美國出口規模值也攻上新的頂峰。

對陸港出口表現回穩，3月年增12.6％，是2022年4月來最大增幅，出口規模143.1億美元，雖比不上過往榮景，但已是29個月以來最佳表現。

財政部表示，近年因美中貿易衝突、新冠肺炎疫情、供應鏈瓶頸等重大事件爆發，引發全球供應鏈重組，第1季對美國出口占比已升至25.5％，為近26年同期新高，對陸港占比降至28.4％，是24年來同期最低。

財政部指出，日本、南韓同樣出現美國占比上升、陸港下降，今年前二月日本跟南韓對陸港出口比重分別降至17年、23年新低。

據統計，3月對美出口是127.5億美元，史上新高，年增39.9％為連20月正成長，資通與視聽產品是主要驅動力；對東協出口103.1億美元、同樣寫下新高，年增15.8％，以電子零組件、資通與視聽產品為成長雙引擎

3月對陸港出口143.1億美元，年增12.6％，受惠於電子零組件、資通與視聽產品成長，明顯出現轉機。