資通、視聽產品 出口表現最亮眼

趕在美國對等關稅政策上路前拉貨，帶動今年3月出口創新高。財政部指出，11大貨類中有九類成長，其中資通與視聽產品規模值增至169.4億美元、寫歷年單月新高，對出口增幅貢獻九成二。

受惠於AI以及新興應用的商機熱絡，加上客戶端因應美國關稅政策變數而提前拉貨，3月出口年增18.6％。

分析主要貨品，財政部統計處長蔡美娜表示，資通與視聽產品出口169.4億美元創高，年增34％，主要是受到顯示卡、伺服器強勁拉貨帶動，出口值連四月逐月遞增。

電子零組件3月出口值175.3億美元、為單月次高水準，年增19.3％，其中DRAM產品因主要大廠減產效益顯現，再加上手機、PC、AI等相關需求升溫，使DRAM出口年增1.4倍，表現最耀眼，其他IC產品年增17.9％、被動元件6.6％，表現不錯。

傳產貨類方面，她指出，塑橡膠及其製品尚未擺脫國際間供過於求的結構困境，紡織品因來自陸港買氣仍薄弱，兩大貨類3月出口分別年減6.8％、4.6％，表現較為弱勢。

其他貨類有守穩或回揚的現象，包括光學及精密儀器隨著半導體檢測設備以及鏡頭出貨順暢，年增22.4％。

礦產品與化學品因部分客戶回補庫存，3月出口分別年增16.8％、8.9％。

電機產品因銷往美國的變壓器、光纖電纜產品增加，年增率為15.2％。