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不畏川普關稅反覆變化 茂迪拓展東歐市場傳捷報

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
茂迪總經理葉正賢（左三）協同台灣支架大廠景欣公司一起前進東歐參展傳出捷報。我國駐斯洛伐克大使李南陽（左四）還特地造訪茂迪及景欣的展位，並設宴款待為這些在海外打拼的企業加油打氣。圖／茂迪提供
茂迪總經理葉正賢（左三）協同台灣支架大廠景欣公司一起前進東歐參展傳出捷報。我國駐斯洛伐克大使李南陽（左四）還特地造訪茂迪及景欣的展位，並設宴款待為這些在海外打拼的企業加油打氣。圖／茂迪提供

太陽能大廠茂迪（6244）不畏美國川普政府關稅反覆變化，協同台灣支架大廠景欣公司一起前進東歐，參加東歐綠色能源博覽會（Green Energy EXPO in East Eruopean）開拓當地市場且已取得一定成效。

茂迪總經理葉正賢表示，此次參展除持續穩固當地原有客戶外，也與當地台商共同開發在農業以及公路方面的應用。

葉正賢表示，茂迪此次參展，我國駐斯洛伐克大使李南陽還特地造訪茂迪及景欣的展位，並設宴款待為這些在海外打拼的企業加油打氣。

葉正賢表示，去年台灣太陽能市況不好，但茂迪在東南亞、歐洲及日本等海外市場耕耘成效顯現，外銷比重已高於內銷，今年將持續致力擴展海外市場。

葉正賢表示，茂迪推出包括彩色模組、採光罩模組、可彎曲模組、陽台護欄、輕量型模組等產品，並是這次展覽的展出重點；相關產品已開始出貨歐洲市場。此次參加東歐綠色能源博覽會，也是著眼拓展歐洲市場，透露與合作夥伴景欣共同參展，一起開拓當地市場且已取得一定成效。

茂迪去年外銷比重已達近五成的水準，面對國內太陽能安裝市場疲態，茂迪推出差異化產品，包括針對淨零建築及公路、機場應用的新產品推出後，已陸續取得成效，並推廣到國際市場，2025年外銷比重可望再提升。

太陽能 茂迪

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