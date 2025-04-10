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美國對等關稅衝擊 機械公會：政府應以「國家高度」協助根留台灣

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
機械公會理事長莊大立向政府喊話，應以「國家高度」協助機械產業根留台灣，並以台灣自身產業優勢培養自主供應鏈。記者宋健生／攝影
機械公會理事長莊大立向政府喊話，應以「國家高度」協助機械產業根留台灣，並以台灣自身產業優勢培養自主供應鏈。記者宋健生／攝影

美國對等關稅嚴重衝擊台灣機械產業，機械公會10日召開理監事會，決議11日當面向總統賴清德提出八大建言。理事長莊大立向政府喊話，應以「國家高度」協助機械產業根留台灣，並以台灣自身產業優勢培養自主供應鏈。

美國對台灣課徵對等關稅高達32%，讓機械產業成為重災區。經濟部長郭智輝明天上午將陪同總統賴清德，到台中工業區與機械及工具機產業座談，聽取第一線業者的心聲。

機械公會分析海關進出口資料，2024年台灣機械出口美國金額為71.92億美元，但自美國進口金額為93.18億美元，以機械產業來說，對美國進出口實為入超。

台灣目前面臨的對等關稅為32%，雖然川普總統9日宣布暫緩實施3個月，但對機械產業造成的影響仍然存在。

莊大立表示，台灣機械業對美貿易金額雖為入超，卻要面臨32%的對等關稅，遠高於競爭對手國，包括日本24%、南韓25%、歐盟20%稅率都較台灣為低，機械產業可說是承受了非戰之罪。

莊大立指出，台灣產業發展，過於偏重資通訊與半導體產業，雖造就驚人的外銷出口成績，卻也壓縮傳統產業生存空間，包括人才取得困難、匯率較競爭對手國強勢、中小微型供應鏈萎縮與斷鏈等。

對此，今天出席的理監事紛紛建議，政府應以國家高度來協助機械產業根留台灣，並以台灣自身產業優勢建立自主供應鏈。

機械公會同時向政府提出八大建言，包括：盡速與美國協商，爭取零關稅或降低關稅門檻；暫停出貨或被取消訂單造成的損失，提供無息貸款；金管會與銀行體系切莫雨天收傘；積極與其他國家洽簽FTA或加入區域經濟組織；協助廠商加強拓銷，避免市場遭中國大陸產品低價侵蝕；成立專責單位嚴密管控，杜絕藉由台灣洗產地情形發生；放手讓匯率貶值；提供補助鼓勵製造業汰舊換新，投資抵減比例由目前5%提高到25%等。

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