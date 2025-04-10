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因應關稅戰產業關切金融支持 經部：14日公布實施措施

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為因應美國關稅政策對產業的影響，經濟部自8日起已進行五場次產業溝通座談會，經濟部10日表示，業者最關切資金融通支援，建議金融貸款、信用保證、利息補貼等措施的申請資格要從寬認定。

經濟部表示，已於會中回應提供業者外銷貸款優惠保證加碼，廠商的申請資格只要是符合合法登記的進出口廠商，皆可適用；在中小微企業貸款加碼部分，申請的貸款額度每家最高3,500萬元，貸款的利率是2.22%，貸款期限周轉性支出最長六年，購置機器設備最長是七年。

此外，為提升產業競爭力，經濟部提供研發轉型補助，個案補助最高500萬、產業聯盟最高補助4,000萬元；若企業為開拓多元市場，爭取海外訂單，單一企業最高補助500萬元、聯合申請最高補助2,000萬元。相關申請資格、補助內容等，將於14日公布實施措施。

經濟部還提到，與會業者並反映美國目前對各國對等關稅政策，會因產業屬性或全球布局狀況而產生不同影響，部分產業也可能未直接遭受關稅衝擊，但恐受間接影響，盼政府審慎評估各種狀況。在支援措施方面，業者多關心資金融通支援，建議金融貸款、信用保證、利息補貼等措施之申請資格要從寬認定；部分美國客戶可能要求業者暫時停止交貨，建議政府持續提供資金協助。

此外，目前政府提出的利息補助屬中長期措施，與會業者則是建議納入原貸款本金展延償還的措施。同時，業者還提到，盼政府持續與美方透過適當管道溝通，完成台美租稅協定談判避免雙重課稅，強化投資保障，擴大對美投資採購及聯合有意投資美國企業向美方交涉，以爭取對我有利的關稅條件。

經濟部並指出，為加速協助受影響產業因應，已成立單一諮詢窗口供產業諮詢，提供免付費諮詢專線0800-056-476，並設立網頁專區（https://assist.nat.gov.tw/）供業者查詢運用。後續仍將持續與產業界密切溝通，提供最適當協助。

經濟部 美國 關稅

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