資通拉貨強勁 台灣首季對美、東協出口衝單季新高

財政部今天表示，台灣首季對美國、東協出口規模，在資通與視聽產品等科技貨品拉貨帶動下，分別達329.79億美元、262.91億美元，雙創歷年單季最高水準。官員也提到，近年美中貿易戰開打以來，台灣與亞鄰國家日、韓的外銷比重，都有「對美升、對中降」的趨勢。

財政部今天公布3月出口495.7億美元、創歷年單月新高，年增18.6%、連17紅，帶旺第1季出口1295.8億美元、年增17.5%，規模值創歷年單季最高。與主要經濟體最新外銷數據比較，台灣首季出口成長率居亞洲四小龍之首，也優於日本、中國、美國、德國等國表現。

觀察出口外銷市場表現，財政部統計處長蔡美娜指出，台灣3月對美國、東協外銷金額都攻上新頂峰，改寫單月新高紀錄，對美國出口127.5億美元、年增39.9%，其中資通與視聽產品大增53.7%為主要引擎；對東協出口103.1億美元、年增15.8%，以電子零組件增19.3%、資通與視聽產品增14.9%為主。

台灣對中國與香港3月出口143.1億美元、是近29個月來最好表現，年增12.6%、是民國111年4月以來排除春節因素後的最大增幅，蔡美娜表示，就數值上來講，對中港外銷可說是浮現生機，但此情況也不排除會戛然而止，因為美國將對中國大幅加徵關稅，中港對台拉貨可能因此減少。

此外，3月台灣對歐洲出口近乎持平；對日本則受電子零組件拉貨疲軟影響，外銷衰退4%。

觀察首季情況，蔡美娜指出，對美、對東協外銷仍是亮點。台灣前3季對美出口329.79億美元、年增33.9%，對東協出口262.91億美元、年成長18%，規模值都創下歷年單季最高。

同時，蔡美娜表示，台灣第1季對美國出超220億美元，比對中港的出超規模169億美元來得高，為有統計以來單季首見。

蔡美娜進一步表示，若把平均每月出口值在1億美元以上的國家進行比較，可發現台灣對墨西哥第1季出口年增率達2.4倍、對馬來西亞增加84%、對美國增加33.9%，為成長幅度的前3名。她分析，對馬來西亞外銷成長，可能與業者產能調度有關。

談及出口市場結構變化，她指出，近年因美中貿易衝突、COVID-19疫情等，引發一波全球供應鏈重組，台灣首季對美國、東協出口，占總出口比重分別為25.5%、20.3%，分別升抵近26年、歷年的同期高點，對中港占比則下降到28.4%，為24年來同期的最低。

蔡美娜表示，事實上，日本、韓國外銷比重也有「對美升、對中降」的趨勢。若以美中貿易戰以來的消長，即約7年數據比較，台灣、南韓、日本對中港出口占比，分別下降13、11.9、2.1個百分點，對美國則是分別提高14.3、7.9、1.6個百分點，台灣成長幅度最高，主因與AI商機加持有關。