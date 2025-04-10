首場產業傾聽之旅桃園起跑 卓揆盼與產業對話穩產業競爭力

行政院長卓榮泰10日出席桃園場次產業座談會時表示，針對美國對等關稅政策引發世界經貿秩序變化，政府已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，全力提升產業韌性及競爭力，並將於4月14日對外公布各項支持措施申請辦法，同時也將在接下來的90天中，把握機會與美國進行直接、有效的談判。卓強調，今日到桃園進行第一場產業座談，希望透過與產業對話，使各項協助方案更臻完善，政府的準備也會因應局勢變化做出快速調整，期盼產業與政府合作共榮，穩定企業的國際競爭力，讓人民及產業真正感到安心。

卓榮泰表示，過去一周全世界的貿易秩序發生巨大變化，美國政府為解決其貿易赤字及建構國家經濟安全，在此兩大前提下進行貿易關稅調整。卓榮泰以四個方面說明，首先是政府的「應變」，行政院於去(2024)年7月成立「行政院經濟發展委員會」後，也在其架構底下設置「經濟外交工作小組」，將外交與經貿化為一體；同年11月因應美國總統大選，也成立「臺美經貿工作小組」，由鄭麗君副院長領軍，持續關注且不斷更新大選過後美國政策可能牽動的世界局勢變化。

其次，卓榮泰指出，是政府的「穩定」。賴清德總統要求行政團隊一定要穩住，想好對策，找到一個最折衷、有利且長遠的方向，切勿因為一些變化就亂了陣腳；因此這一周，政府是用非常穩定的方向與社會溝通及對話。第三，是「韌性」，今天的股市表現是全民之福，代表產業界對國家的經濟體質相當有信心，認為臺灣的高科技產業關鍵地位不能被世界忽視，國家人民也非常看重自己；但不僅是高科技產業到國外全球布局，它同時也帶動整個供應鏈發展，因此，如何讓中小微企業能在此波段當中維持其應變能力及競爭力，是重要的一環。

最後，卓榮泰表示，是政府的「執行力」，在美國宣布暫緩實施對等關稅接下來的90天，不是讓大家就此喘口氣，政府仍有許多該做的事情。卓院長強調，此時此刻絕不能讓各產業對自己的財務結構產生懷疑或不安，「雨天不僅不能收傘，必要的時候，還要加大這把安全傘給各個產業」，請財政部及金融監督管理委員會務必全面落實執行。

卓榮泰進一步指出，在「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」工業六大面向的「金融支持」措施當中，外銷貸款優惠申請資格原設定為單月營收較去年同期或前6個月任1個月衰退15％之條件，鑒於數據難於短期內計算，恐延誤對產業的支持，因此將不設任何衰退條件，只要產業有需要，即可申請。此外，在「降低行政成本」方面，卓榮泰強調，行政成本屬於政府內部應可自行吸收部分，倘若外界認為有再調整、降低的空間，不要加在產業及國人身上，也可再行研議討論；惟租稅減免及優惠措施、產業創新條例等法案，尚在立法院審議當中，至盼今日在座立法委員能讓法案盡速通過，讓產業獲得相關協助。

卓榮泰表示，今日行政院會他已做出裁示，接下來90天，政府會把握時間和機會，和美國進行直接有效的談判，爭取國家最大利益，也維護產業國際競爭力；此外，總統也請臺美經貿小組持續推動五大策略，不僅要「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，還要「加強美國」，在基於國家需求的前提下，盤點對美國擴大採購與貿易投資。

卓榮泰進一步表示，在與產業界溝通對美國投資設廠時，他要求企業務必同時達到兩項要點，第一，維持臺灣高科技產業在國際的關鍵技術領先地位，最先進的技術一定要留在國內；第二，所有在海外投資的企業必須秉持「臺灣+1」策略，根留臺灣，不能讓臺灣產業出現任何不安狀況。

卓榮泰說，政府已提出的「9大面向、20項措施、880億元」支持方案基本不變，各部會將於4月14日對外公布各項支持措施的時程及申請辦法等內容，未來將視與美方談判過程及結果機動調整；而在特別條例及特別預算尚未通過前，請各部會先行以相關預算移緩濟急，或是以第二預備金、信保基金、就安基金、農發基金及農損基金等經費先行支應。院長也強調，880億元絕非上限，但也是上限，不需要的政府絕不動用，但該增加經費時也請立法院能夠支持。

卓榮泰表示，今日座談會是美國對等關稅政策宣布後第一場公開產業之旅，儘管美國在今日凌晨宣布暫緩實施對等關稅90天，但政府與產業的溝通座談仍會持續進行。卓院長提到，美國對中國關稅已提高到125％，我國仍有許多臺商在中國投資設廠，政府也會持續關心、了解在中國臺商的各種需求、給予必要協助，讓臺商安心；此外，也請財政部研議比照COVID-19期間，延長5月開始的報稅期間，並向行政院提出相關報告後對外公布，讓國人安心。

卓榮泰強調，經濟安全就是國家安全，維持與各國之間平衡穩定的經貿關係，絕對有助於臺灣在全球產業供應鏈當中的關鍵地位，希望政府的準備能夠因應局勢變化做出快速調整，讓人民及產業真正感到安心，也期盼產業與政府合作共榮，讓臺灣度過此次風波，找到新契機，穩定企業的國際競爭力。