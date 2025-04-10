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「產業傾聽之旅」雙軌啟動 賴總統第一線傾聽產業聲音

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

繼行政院長卓榮泰10日前往中壢產業園區服務中心進行產業座談，賴總統也將於明日上午十點，赴經濟部產業園區管理局產業園區環境保護中心，與超過20多家台中市工業區廠商座談。據了解，現場將先播放影片說明政府作為，再由公會代表以及總統發表談話，接著閉門會議由總統聽取意見，了解需求、隨時解決問題，務必要讓政策更符合需求。

川普政府宣布對中國大陸以外的75個國家，暫緩實施對等關稅政策90天，這也代表，接下來90天是對美交涉談判關鍵期，政府涉美談判的同時，也積極與民間企業緊密聯繫，一面確保政府政策合乎產業需求，在任何變局下都能妥善因應，確實安穩企業信心，一面也要力促政府民間攜手合作在國際變局中維持產業優勢，都是產業傾聽之旅的重中之重。

回顧上週對等關稅政策宣布，正值台灣清明連假期間，政院端提出880億元支持方案，賴總統則接連兩天邀集首當其衝的資通訊、傳產及中小微型產業等企業代表，於官邸召開兩場企業座談。隨後賴總統宣布開啟產業傾聽之旅，以具體行動展現政府將做企業最大後盾，共同因應挑戰。

府院兵分多路，今日卓榮泰產業傾聽之旅首站前往中壢產業園區服務中心進行座談，與電子零件、電腦電子產品等供應產業業者座談，透過直接溝通，隨時調整政策，給產業最直接幫助；明日賴總統也將於前往台中南屯區經濟部產業園區環境保護中心，與20多家台中市工業區廠商座談，確保現行政府對內緩衝因應對策，是否符合產業需求。

台美談判90天，不只對外交涉，也要對內溝通。府院分進合擊、兵分多路展開產業傾聽之旅，確保政府提供支持、安穩企業信心，也要在最短時間內，務實進行最周全盤整，為台灣在談判桌上爭取更多空間。

川普 賴清德 關稅

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