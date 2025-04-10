青年初次尋職遭遇三大困難 勞動部分析結果出爐

青年就業攸關國家產業發展與創新，為有效解決青年面臨困境，勞動部10日表示，勞動力發展署辦理青年就業旗艦計畫，以先僱後訓的訓練模式，讓青年邊工作邊訓練，於訓練期間提升技能的同時又能累積職場履歷。據勞動部統計，2024年計有2,295家事業單位參與辦訓，其中不乏知名企業，所羅門公司（2359）、奇鋐科技（3017）、精英電腦（2331）、春源鋼鐵（2010）、大立光電（3008）、晶華酒店（2707）、網家跨境服務、燦坤（2430）、錢都等企業，共有1萬1,000多名青年參加。

勞動部分析，歷年來青年初次尋職所遭遇困難之前三大原因均為「經歷不足」、「不知道自己適合做哪方面工作」及「技能不足」。

青年就業旗艦計畫則是規劃三至六個月的時間，以做中學方式培養職場新手，成為企業即戰力，透過資深員工擔任職場導師，可以提供青年扎實的工作崗位訓練

小糖（化名）畢業後原從事內勤業務，但因看好資安產業的發展潛力，決定轉職投入該領域，透過青年就業旗艦計畫成功轉職成為資安助理工程師，工作崗位訓練期間小糖不僅展現對資安的熱忱，透過系統化訓練，如資安硬體設備的維護管理、資安業務專案的管控與執行等等，她迅速掌握資安領域的相關知識和技能，在公司內部多次參與實戰演習後，也提升了小糖應對安全事件的能力，讓她屢獲主管肯定及嘉獎，表揚她在工作中的突出表現和潛力，也使她成功獲得公司留任，開始穩定發展她的資安職涯。

勞動部表示， 青年是國家永續發展與創新的原動力，勞動部為能全面協助青年就業，已啟動第二期的「投資青年就業方案」，其中青年就業旗艦計畫即屬方案重點推動措施，歡迎有意願參與計畫的企業或青年朋友，至「青年職訓資源網」（https://ttms.etraining.gov.tw/eYVTR/Main/Index1）查詢，或洽詢免付費客服專線0800-777-888，由專人為您提供服務。