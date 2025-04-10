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半導體廠擴產 製造業固定資產增購去年第4季年增69%

中央社／ 台北10日電

經濟部表示，113年第4季製造業國內固定資產增購達新台幣6952億元，年增69.1%，累計113年全年為1兆9754億元，創歷年次高，年增20.2%，不過經濟部提醒，主要經濟體貿易措施恐擾亂企業供應鏈布局和投資進程，需持續關注並審慎因應。

經濟部統計處今天發布113年第4季製造業投資及營運概況調查報告。113年第4季製造業國內固定資產增購（配合國民所得統計定義不含土地）達6952億元，創歷年單季新高，季增50.7%，年增69.1%。

經濟部表示，主因半導體大廠為肆應AI商機及維持技術領先持續投資，帶動相關供應鏈擴增產能所致。累計113年全年國內固定資產增購1兆9754億元，為歷年次高表現，僅次於111年2兆1934億元。

113年第4季製造業營業收入（含海外生產之收入）為8兆8215億元，季增2.7%，年增9.7%，主因人工智慧、高效能運算及雲端服務等新興科技需求續呈活絡，加以農曆年前備貨需求攀升，推動資訊電子產業營收持續成長。113年全年營收為32兆8157億元，年增6.3%。

按固定資產型態區分，經濟部表示，113年第4季以機械及雜項設備增購占78.2%最多，年增76.4%；其次為房屋及營建工程占21.2%，年增49.5%。

就行業別觀察，第4季電子零組件業固定資產增購4966億元，占製造業71.4%居各業之冠，年增125.5%，主因新興科技應用需求持續拓展，帶動晶圓代工、封測及記憶體廠商持續投入先進製程及擴增產能；113年全年較上年增加32.9%。

第4季化學材料及肥料業增購275億元，年減6.5%，主因部分矽晶圓廠產能擴建工程接近完工，加以部分業者112年同期布局高值化產品及建置石化儲槽投資金額較多所致；113年全年較上年減少13.9%。

第4季石油及煤製品業增購257億元，年增6.4%，主因國營事業重大建設持續推進，以及部分業者因應營運所需增購設備所致；113年全年較上年增加0.1%。

此外，電腦電子產品及光學製品業增購207億元，年增40.1%，主因部分業者為因應AI商機新建廠房及研發中心，以及部分光學設備廠擴充產能所致；113年全年較上年增加9.2%。

第4季基本金屬業增購182億元，年增46.1%；金屬製品業增購155億元，年增6.0%。機械設備業則增購137億元，年增15.6%，主因半導體設備及產業自動化需求增溫，帶動相關業者增購廠辦及擴充產能。

展望未來，經濟部表示，隨半導體廠積極擴增先進製程及高階封測產能，以及企業因應數位及淨零轉型增加投資，可望挹注製造業投資動能，但主要經濟體貿易措施恐擾亂企業供應鏈布局，抑低全球貿易動能，進而影響企業投資進程，需持續關注並審慎因應。

半導體 經濟部 製造業

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