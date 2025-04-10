快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

財部：若美關稅負面效應顯現 不排除4月出口增勢中斷

中央社／ 台北10日電
美國總統川普對等關稅來襲前的拉貨潮，讓台灣3月外銷迎來大爆發。圖為基隆港西岸貨櫃碼頭運作情形。中央社
美國總統川普對等關稅來襲前的拉貨潮，讓台灣3月外銷迎來大爆發。圖為基隆港西岸貨櫃碼頭運作情形。中央社

美國總統川普對等關稅來襲前的拉貨潮，讓台灣3月外銷迎來大爆發。展望後市，財政部官員今天表示，4月拉貨潮效益可能會減弱，但川普關稅政策變化莫測，在不考慮對等關稅因素下，預期4月台灣出口將介於持平至年增5%之間，有機會連18紅。

不過，官員也坦言，如果美國關稅新制負面效應顯現，不能排除台灣4月外銷落入負成長的可能性。

財政部今天公布台灣3月出口495.7億美元、創歷年單月新高，年增18.6%、連續17個月正成長，帶動第1季出口1295.8億美元、年增17.5%，規模值創歷年單季最高，可說是淡季不淡。

財政部統計處長蔡美娜指出，3月出口好似「颱風前的晚霞」，4月本來就是淡季，且提前拉貨潮應會有所減弱，所以預期4月出口規模將落在374億到393億美元之間，年增減率則是介於持平到成長5%。

蔡美娜表示，基本上財政部是按照季節性走勢推估未來出口情況，且上述預測並未考慮美國對等關稅因素，因為美方政策變化莫測，有些廠商尚在觀望，也有一些說要等待跟客戶協商，所以無從具體評估。

媒體關切，若考慮美國關稅變數，4月出口有無可能落入負成長格局，蔡美娜坦言，萬一美國關稅新制負面效應顯現，不排除中斷出口增勢，4月目前還有約20天，川普關稅政策實在是變化莫測，尚難斷言。

媒體進一步提問，台灣中南部部分傳產廠商、比如螺絲等基本金屬及其製品業者，訂單因美國新關稅措施而被要求暫緩出貨，這方面是否會反映在台灣4月出口表現上。蔡美娜指出，若所言為真，可能會反映在各該類貨品的外銷情況，但無法斷論總體出口大局會被影響，且各家廠商因應方式也不太一樣。

財政部統計處則分析，未來人工智慧（AI）技術與相關應用加速推展，且持續滲透至終端電子產品，加上國內半導體及資通訊供應鏈深具製程與產能的競爭優勢， 均可望維繫台灣出口動能。

不過，財政部統計處也提到，美國廣泛性實施加徵關稅政策、各國後續因應作為、地緣政治衝突等不確定性升高，增添全球經濟下行風險，有待密切關注後續發展。

美國 關稅

延伸閱讀

美參院通過3國大使任命案 派駐以加墨備受關注

川普關稅前夕拉貨潮！首季出口1295億美元創高 財政部：前所未有大爆發

美暫停關稅 機械廠業者心聲：心仍懸著盼政府速與美談判

川普關稅壓垮跨境電商 陸賣家將漲價或退出美國：幾乎沒人能生存

相關新聞

川普關稅前夕拉貨潮！首季出口1295億美元創高 財政部：前所未有大爆發

美國總統川普對等關稅驅動廠商提前拉貨潮，加上AI動能不墜，財政部今天公布3月出口495.7億美元，創下歷年單月新高，帶動...

立委提議加碼美債作為關稅談判籌碼 楊金龍：恐釀全球金融危機

中央銀行總裁楊金龍10日赴立法院財委會報告，多名立委詢問，央行外匯存底握有大量美債，外傳中國大陸為報復美國加徵關稅而大舉...

財部：若美關稅負面效應顯現 不排除4月出口增勢中斷

美國總統川普對等關稅來襲前的拉貨潮，讓台灣3月外銷迎來大爆發。展望後市，財政部官員今天表示，4月拉貨潮效益可能會減弱，但...

關稅大刀前強力拉貨 3月出口創單月新高、連17紅

財政部10日公布2025年3月出口統計，因客戶端預期美國關稅措施而持續提前拉貨，3月出口金額遠優於預期，來到495.7億...

節能家電補助再延兩年半 財政部預告草案

財政部日前預告《貨物稅條例》修正草案，將民眾購買節能家電補助措施的期限從今年6月14日延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施...

川普關稅戰 中研院認經濟成長率3.1%「不可能達成」、一定會下修

美國總統川普宣布，已授權關稅措施暫緩實施90天，而對中國的關稅即刻提高至125%。中研院今赴立院進行業務報告，針對川普造...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。