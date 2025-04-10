續推因應關稅低利融資貸款 政府要求廠商不裁員、不降薪

美國總統川普對等關稅政策大轉彎，但行政院仍會續推低利融資貸款。財政部政務次長李慶華10日表示，會請八大行庫在承做貸款時要求業者承諾「不裁員」，經濟部長郭智輝則加碼表示，還會要求「不降薪」。避免企業取得低利貸款卻做套利行為。

立法院經委會今邀請經濟部、財政部官員針對「因應美國關稅政策」進行專題報告。民進黨立委林岱樺、陳亭妃等人關切，政府提出利息補貼，就是希望這波關稅戰不會影響民眾就業，因此要求財政部在統籌八大行庫辦理低利貸款時，要將「保證不裁員」設在貸款條件中。

美國總統川普先對台灣課徵32%對等關稅，昨日又宣布暫緩90天只課徵10%基礎關稅，但行政院仍會續推低利融資貸款，挹注中小微企業貸款提供週轉性，並搭配利息補貼，緩解業者資金壓力。

李慶華承諾，會請八大行庫納入參考，要求獲得優惠貸款的中小微企業落實不裁員。郭智輝也允諾，取得低利貸款企業，除了落實「不裁員」，也要求「不降薪」。

此外，針對立委關切在美國關稅政策衝擊下，部分中小企業已經被抽單，又因沒有訂單而無法通過公股銀行貸款申請、或遭到「抽銀根」。

財政部次長李慶華今表示，公股銀行承作融資貸款確實會有風險考量，但這波關稅政策衝擊下，會在盤點貸款條件時，不要唯一要求有無訂單，而是要把關稅衝擊納入考量。