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川普關稅前夕拉貨潮！首季出口1295億美元創高 財政部：前所未有大爆發

中央社／ 台北10日電
進出口示意圖。圖為貨櫃集散站。圖／AI生成
進出口示意圖。圖為貨櫃集散站。圖／AI生成

美國總統川普對等關稅驅動廠商提前拉貨潮，加上AI動能不墜，財政部今天公布3月出口495.7億美元，創下歷年單月新高，帶動首季出口金額達1295.8億美元，為單季最高成績，其中，資通與視聽產品前3月出口435.09億美元，亦刷新單季最高紀錄。

財政部今天公布台灣3月出口495.7億美元，年增18.6%、連續17個月正成長。累計第1季出口1295.8億美元、年增17.5%，規模值創歷年單季最高。

財政部統計處長蔡美娜指出，3月出口可說是迎來「前所未有的大爆發」，單月規模值首次逼近500億美元關卡，連17紅，整體表現遠優於先前預期。

她分析主要有2大關鍵，首先是人工智慧（AI）以及高效能運算等新興商機持續擴散發展，更重要的因素在於，美國關稅政策變數引發許多科技業客戶積極提前部署，拉貨潮在對等關稅宣布之前達到新高峰。

反映在數據上，11大主要外銷貨品「9升2降」，蔡美娜表示，資通與視聽產品3月出口169.4億美元、寫歷年單月新高，年增34%，主要是受惠顯示卡以及伺服器的強勁拉貨帶動。

3月電子零組件出口175.3億美元、為歷年單月次高，年增19.3%，蔡美娜指出，主因國際DRAM大廠減產、加上手機與PC等AI相關需求相繼升溫，使客戶對台灣廠商報價走揚。

蔡美娜表示，若將上述2大主力科技貨品合併檢視，對3月總出口增幅的貢獻高達約9成2。

傳產貨類方面，蔡美娜指出，3月表現相對弱勢者包含塑橡膠及其製品，出口年減6.8%，主因尚未擺脫國際間供過於求的結構性困境；紡織品外銷則仍受到中國與香港買氣相當薄弱影響，3月出口年減4.6%。

蔡美娜表示，其餘傳產貨品則有守穩或回升現象，光學及精密儀器隨半導體檢測設備以及鏡頭出貨順暢，3月外銷年增22.4%；礦產品、化學品因為受部分客戶回補庫存，3月出口分別年增16.8%、8.9%；電機產品則因銷往美國的變壓器、光纖電纜等維持活絡，帶動3月外銷年增15.2%。

進一步觀察首季外銷貨品表現，11項貨類中，基本金屬及其製品、化學品、塑橡膠及其製品、運輸工具、紡織品為負成長，其餘呈年增或持平格局；其中，資通與視聽產品持續扮演外銷頂梁柱，蔡美娜指出，資通產品首季出口435.09億美元，創歷年單季最高紀錄。

此外，進口方面，蔡美娜表示，3月進口426.2億美元，亦為歷年單月新高，且是首度站上400億美元關卡，年增28.8%，主要反映整體AI供應鏈的國際分工架構，帶動積體電路與資通產品進口維持強勁，加上國內半導體大廠展開密集裝機所致；同時，第1季進口1060.2億美元、年增16.3%，規模值為歷年同期最高。

AI 外銷 財政部 關稅

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