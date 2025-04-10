對等關稅衝擊6項農產 農業部估台實質稅率僅9.3%

農業部評估，在台灣被美國課徵對等關稅32%情況下，台灣蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項農產受衝擊最大；依農產品貿易加權平均關稅稅率計算，台灣關稅實質為9.3%、美國4%，將持續注意關稅談判最新動態。

美國對等關稅原本在美國時間4月9日開始實施，但美國總統川普宣布，暫停90天，因為超過75國聯絡美國希望談判，且未採取報復行動，在此期間僅實施10%對等關稅；只對中國徵收的關稅提高至125%。

農業部長陳駿季今天上午就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，赴立法院經濟委員會報告。

陳駿季說，113年台灣有22.3%的進口農產品來自美國，進口值36.9億美元，輸入產品主要有黃豆、玉米、小麥、牛肉等，台灣是美國第8大海外市場。

反之，台灣113年銷往美國的農產品約8.9億美元，計有17.6%的出口農產品銷到美國，主要品項有花卉、水產品等，美國是台灣農產品最大海外市場。

農業部依據世界貿易組織（WTO）資料，美國農產品簡單平均關稅稅率5%，台灣農產品簡單平均關稅稅率是16.6%；然而，以農產品貿易加權平均關稅稅率計，台灣為9.3%、美國4%。

他說，美國2日宣布對台灣加徵32%對等關稅，以蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀、鱸魚等6項輸銷美國占比較的高的產業，受影響較大，已規劃採取金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場因應。

陳駿季強調，美國市場整體萎縮與否、原本輸銷美國產品轉內銷造成排擠、貿易商壓低農產收購價、被競爭對手國產品取代，是規劃對策必須綜合考量的4項要件。

對台對等關稅32%時，評估蝴蝶蘭（苗）對手國中國、越南關稅都比台灣高，最新狀況則是荷蘭仍有20%，高於台灣，加上台灣有完整接力生產供應鏈，影響相對較小。

台灣茶葉輸銷美國，主要是紅茶、綠茶的商用茶，並以拼配茶為大宗，對國產高價茶影響較小。毛豆，輸美主要競爭對手國中國的關稅高許多，且台灣毛豆品種有優勢，有機會搶攻中國之後若無法銷售美國的商機。

水產部分，吳郭魚也有關稅、品質優勢，有機會擴大布局，搶食高價市場。鬼頭刀部分，則要關注美國尋求其他來源國情況發生。鱸魚最大宗銷售澳洲，若銷往美國減少，可轉銷澳洲，以及日本、南非等國。