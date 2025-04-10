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國發會預告修正攬才專法 全球菁英來台1年可申請永居

中央社／ 台北10日電

國發會4月初預告修正「外國專業人才延攬及僱用法」，參考日本、新加坡與英國等作法，強化誘因，對於年薪新台幣600萬元以上的全球菁英，提出來台1年即可申請永居的優惠，同時也延長數位牧民停留期間至2年。

全球競逐人才之際，國發會為了強化台灣對國際人才的吸引力，提升國際人才來台、留台發展意願，於4月初預告修正「外國專業人才延攬及僱用法」，朝放寬工作規定、加速取得永居以及強化社會保障3面向優化制度，預計5月初預告期滿後送行政院，力拚本會期送立法院審議。

「外國專業人才延攬及僱用法」此次修正有3大亮點，首先，年薪600萬元以上的全球菁英，可縮短申請永居門檻，從3年降為1年。

第2，將數位牧民入法，增訂外國專業人才以數位方式從事遠端工作，非在台灣境內事業單位或雇主提供勞務，並具備一定條件者，得申請數位遊牧簽證在台停留，每次總停留期限為2年。

國發會說明，疫情加速數位發展，居家辦公愈來愈普及，近年全球衍生的「數位游牧民族」（DigitalNomad，簡稱數位牧民），已成為各國攬才對象；國發會參考鄰近國家作法後，考量多數國家對數位牧民的停留期限都超過1年，因而將原本的「3+3」，最長停留6個月，延長為最長停留2年。

第3大亮點，國發會為了搶先吸引取得世界大學排名前200名大學的學士以上學位者，來台從事專業工作，參考英國「高潛力人才簽證（High PotentialIndividual visa, HPI）制度，核給個人化工作許可。

國發會解釋，以前雖有尋職簽證，但誘因沒那麼大，如今開放前200大可以取得個人化工作許可，他們來台不見得要受聘僱，也可以自由接案，工作型態更多元。

另外，現行外國專業人才延攬及僱用法設有薪資所得超過新台幣300萬元起5年內，享有超過部分折半課稅的優惠，國發會主委劉鏡清先前曾透露，希望進一步放寬，擴大誘因。

不過此次預告修正的草案內容未見擴大租稅優惠，國發會說明，為了趕時效，便先將法案預告，但並未放棄爭取更多優惠，期待日後在行政院、立法院期間，仍可討論，強化攬才誘因。

國發會 簽證

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