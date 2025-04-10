美中關稅大戰開打 中研院：勢必對台灣造成強烈影響

美國總統川普對等關稅突喊暫緩，美股、台股10日皆上演慶祝行情。不過，中央研究院副院長彭信坤今日表示，去年中研院經濟報告中預測的經濟成長率3.1%「不可能達成」，下修幅度尚待觀察。彭信坤並示警，台灣對美出口占我國總出口量逾25%，對中國大陸出口也近30%，美中之間的貿易關稅戰，勢必對台灣造成強烈影響，需謹慎因應。

此外，中研院經濟研究所副所長楊淑珺則指出，高關稅可能導致出口衰退與資本外流，這兩個因素都會對新台幣貶值產生壓力，造成輸入性通膨，使得國內物價上漲有壓，預估今年全年消費者物價指數（CPI）年增率應該還是維持在2%以上，但幅度還需要觀察。

中央研究院院長廖俊智10日於立法院教育及文化委員會列席報告業務概況，並備質詢，立委葉元之質詢時關切美國對等關稅對總體經濟的可能影響。

彭信坤說，現在的情勢瞬息萬變，去年預測的GDP成長率3.1%「不可能達成」，一定會下修，但下修的幅度還需要觀察，要看接下來幾個月的變化。

此外，去年中研院經濟所預測美元兌新台幣匯率約在32.51，楊淑珺表示，在出口衰退與資金外移的雙重夾擊下，當初的匯率預測恐怕已經高估。

至於賴總統提出以「零關稅」為基礎與美國進行談判，「零關稅」是否可行？彭信坤指出，台美貿易關鍵在於檢疫規範、基因食品等貿易障礙，而非關稅。「零關稅」只是台灣「表達誠意」的方法，但並非真正的底牌；在亮出底牌之前，政府必須先針對以上議題準備因應方案，建議政府不要太快亮出底牌，並呼籲政府審慎思考每一項政策可能帶來的影響，預先做好因應的配套。

彭信坤分析指出，台灣除了汽車的17.5%、保健食品的30%關稅偏高外，其他產品關稅都很低，平均不到2%。台美貿易談判關鍵在於「非關稅貿易障礙」，包括進口配額、檢疫規範、基因食品規定，以及外匯市場被指人為干預，列入外匯操縱報告中，預期我們的非貿易障礙要消除之後，美國才可能會讓我們降低關稅。