業者籲白肉雞加工後標產地區分進口 沒包裝恐難

美國祭出對等關稅，引發國內畜禽業者擔心美國白肉雞進口量增，要求標示產地區分，以利消費者選擇國產。農業部長陳駿季今天表示，加工後若是散裝銷售、無包裝，執行有困難。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、農業部及財政部首長就「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」進行報告，並備質詢。

因應美國對等關稅祭出，中華民國養禽業者憂心白肉雞進口量再增加，加上白肉雞可能進入商用，呼籲加工後末端上市的產品，也要標示原產地，以利消費者選擇國產。

陳駿季接受媒體聯訪時說，標示是衛福部主責，而農產品進口時有包裝，標示原產地相對好處理，沒有包裝時，例如傳統市場散裝銷售，執行面比較困難，即使肉攤用牌子標示，也很難查核確認，標示要以包裝品來處理。