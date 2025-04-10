關稅大刀前強力拉貨 3月出口創單月新高、連17紅

財政部10日公布2025年3月出口統計，因客戶端預期美國關稅措施而持續提前拉貨，3月出口金額遠優於預期，來到495.7億美元，創歷年單月新高，年增18.6％，為連續第17個月正成長。

財政部原先預估金額將會落在414億至426億美元之間，年減1％至年增2％。財政部表示，受惠於人工智慧等新興應用強勁需求驅動，加以客戶端預應美國關稅措施而持續提前拉貨，推升3月出口至 495.7億美元，創歷年單月新高，年增18.6％，連續17個月正成長。

另，隨AI供應鏈之國際協作模式以及半導體設備購置攀高，3月進口首度突破400億美元，達426.2億美元，年增28.8％；累計第1季出口年增17.5％、進口增16.3％，規模值分別為歷年單季、同期最高。