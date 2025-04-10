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節能家電補助再延兩年半 財政部預告草案

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部日前預告《貨物稅條例》修正草案，將民眾購買節能家電補助措施的期限從今年6月14日延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施至2027年12月31日止。圖／聯合報系資料照片
財政部日前預告《貨物稅條例》修正草案，將民眾購買節能家電補助措施的期限從今年6月14日延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施至2027年12月31日止。圖／聯合報系資料照片

財政部日前預告《貨物稅條例》修正草案，將民眾購買節能家電補助措施的期限從今年6月14日延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施至2027年12月31日止，也增訂行政院得視實際推展情況延長一次，並以兩年為限。

財政部表示，為達節能減碳綠色消費政策目標，自2019年6月15日起，購買經經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級之新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機等節能電器，每臺最高退還減徵貨物稅新臺幣2,000元，歷經二次修正延長實施期限至2025年6月14日止，有效創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔，對整體社會經濟具正面效益。

據經濟部評估，因應冷暖氣機、除濕機容許耗用能源新基準分別於2025年1月1日及2026年1月1日生效，及為達2050淨零排放路徑及策略目標，有繼續鼓勵民眾購買節能電器、提升高效率電器市場滲透率及促進家電產業升級之必要。因此，修正落日時程，延長購買節能電器退還減徵貨物稅措施將再延長兩年半至2027年底。

另，為配合2050淨零排放路徑及策略目標適時滾動檢討，也增訂行政院得視實際推展情況延長租稅優惠實施期限一次，並以兩年為限之規定，也就是最長可視情況延長至2029年底。

家電 減徵 經濟部 貨物稅

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