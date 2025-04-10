詐騙手法不斷更新 數發部政務次長：需用最新科技對抗科技詐騙

數位發展部政務次長林宜敬10日指出，打詐是好人與壞人之間的不斷攻防，面對詐騙手法不斷更新，打詐行動更需要以科技對抗科技詐騙、以AI對抗AI詐騙，以網路社群機制對抗網路社群上的詐騙。

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林宜敬先是以說明目前詐騙集團得手法切入，他指出，目前的詐騙產業鏈大多都是以開放式的社群媒體網路開始尋找下手目標，從中鎖定受害者後，將其拉入封閉式的社群群組，等待被害人上鉤後，在進入一對一的詐騙，最終榨取被害人的錢財，往往等到被害人察覺自己被詐騙，錢財已匯出後，大多也已經來不及了。

因此，林宜敬也提到對於打擊詐騙，數位發展部正在積極研擬相關機制，首先是建置《網詐通報查詢網》，數發部透過AI工具協助政府打詐工作，來源除了民眾舉報外，還包含公眾人物每天自行舉報偽冒身分訊息，以及數發部所屬資安院運用AI技術，每天在網路上掃描查獲的數千件可疑詐騙訊息。

根據統計上路半年來，下載量已達到1萬2,501次，通報件數來到12萬9,907件，下架件數為6萬4,853件。

林宜敬也提到，從數據也能明顯看到，在網詐通報查詢上路後，整體通報件數正在緩慢下降，其中偽冒名人詐騙及金融投資詐廣告數也呈現下降趨勢，但在金融詐騙上仍有不少數量，因此為阻斷金融詐騙，更應該要建立聯防機制，以往詐騙集團的洗錢方式就是透過多個銀行帳戶，來躲避銀行的警示，不過近年金管會已經建置起跨銀行聯防阻詐，可透過此機制讓銀行間可以看到帳戶的異常金流。

林宜敬說，因為一旦詐騙集團把錢流入加密貨幣後，就非常容易到海外，且加密貨幣的去中心化關係，也會讓政府要追查金流更加困難，因此必須要在詐騙集團把錢流到海外或加密貨幣前就先攔阻。

至於要如何找出可疑帳戶，林宜敬說，可以透過AI工具找出詐騙集團的洗錢帳號，而洗錢帳號的特徵，像是開戶時間、帳戶餘額、交易頻率、交易金額、交易方式 (臨櫃/線上/ATM…)、匯入與匯出時間差、是否與其他警示帳號交易、帳戶所有人年紀等。一旦出現異常行為，就會透過跨銀行聯防追查。

最後，林宜敬強調，打擊詐騙要從源頭遏制，尤其近年來生成式AI技術日益多元，衍生的文字、影音及圖像深度偽造，更令人真假難辨，因此打詐行動也必須更新，將持續透過「運用AI防制、深化跨境合作、監管防詐產業、加強被害保護」為規畫亮點，希望達成強化防詐意識、減少發生數、降低財損數三大目標。