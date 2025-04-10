川普關稅戰 中研院認經濟成長率3.1%「不可能達成」、一定會下修

美國總統川普宣布，已授權關稅措施暫緩實施90天，而對中國的關稅即刻提高至125%。中研院今赴立院進行業務報告，針對川普造成的全球經濟動盪，中研院副院長彭信坤表示，去年中研院經濟報告中預測的經濟成長率3.1%「不可能達成」，但下修幅度尚待觀察。

立委葉元之質詢時表示，中研院去年發布的2025年台灣經濟情勢總展望，預測今年的GDP成長率為3.1%。彭信坤今年1月演講時提到，川普當選後經濟情勢產生不確定性，請教彭信坤對於台灣今年GDP的預估。

彭信坤說，現在的情勢瞬息萬變，去年預測的GDP成長率3.1%「不可能達成」，一定會下修，但下修的幅度還需要觀察，大概要幾個月的時間。

至於川普的關稅政策是否會影響物價？中研院經濟研究所副所長楊淑珺表示，高關稅可能導致出口衰退與資本外流，這兩個層面都會對新台幣製造壓力，造成輸入性通膨。在這個基礎之上，便會讓物價產生上升的壓力，全年消費者物價指數CPI應該還是維持在2%以上，但幅度還需要觀察。去年中研院經濟所預測美元兌新台幣匯率約在32.51，楊淑珺表示，在出口與資金外移的雙重夾擊下，當初的匯率預測恐怕已經高估。