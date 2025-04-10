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楊金龍：台灣央行穩定持有美公債 對美國政府融資成本有降低的貢獻

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行總裁楊金龍（左）今日在立院答詢時指出，倘若之後美國政府為了增加投資而發行新的公債，央行將會去買，而且長期持有。記者陳正興／攝影
央行總裁楊金龍（左）今日在立院答詢時指出，倘若之後美國政府為了增加投資而發行新的公債，央行將會去買，而且長期持有。記者陳正興／攝影

中央銀行加碼投資美國公債也能成為對美談判籌碼？央行總裁楊金龍今日在答詢時指出，倘若之後美國政府為了增加投資而發行新的公債，央行將會去買，而且長期持有，對美國政府的融資成本有降低的貢獻，而且是很穩定的，不會又買又拋，這將對美國財政有所貢獻。

立委質詢央行是否要調節目前美債高達8成的水位？楊金龍認為，目前美債占持有資產比重8成以上的水位「是理想的」；楊金龍也以10年期美債表現為例指出，雖然10年期美債不久前的殖利率一度到5%，但之後因為股市不佳，資金流入債市而產生的避險效應，因此使得債券價格仍有支撐。楊金龍也指出，台灣央行持有大量的美債，的確也會成為台灣向美國進行關稅談判的一項重要的籌碼。

對於美國政府可能會向台灣要求，央行持有美債減息，以及新台幣匯率升值，央行會選何種？楊金龍則回應，這二個方案都不好，包括新台幣匯價由市場來決定，也不是央行所能控制。

楊金龍在答覆立委鍾佳濱質詢時也指出，倘若美國真的實施了超長期低利的債券，那就是美國已先發生金融危機。對於未來三個月的金融市場表現，他認為，三個月的時間裡，若金融圈的不確定性存在，股匯債市恐怕會上上下下，波動仍大。

央行 楊金龍 美國公債

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