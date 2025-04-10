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對等關稅衝擊 中研院：經濟成長率3.1%不可能達成

中央社／ 台北10日電

美國總統川普對等關稅政策萬變，中研院經濟所去年底預測台灣今年經濟成長率為3.1%，中研院副院長彭信坤今天說，3.1%已不可能達成，更提到非關稅貿易障礙是關鍵。

立法院教育及文化委員會今天邀請中研院長廖俊智列席報告業務概況並備質詢，多名立委關注美國對等關稅對台灣的經濟衝擊。

中研院經濟所去年底發布經濟預測，認為今年因川普2.0帶來的不確定性極大，中國經濟復甦挑戰仍存，預測經濟成長率為3.1%。

不過，中研院院士、經濟所特聘研究員彭信坤今天備詢時表示，3.1%是不可能達成、一定會下修，至於會下修到什麼程度，還必須觀察幾個月。

針對總統賴清德今天以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書，闡明未來將透過對話努力排除雙方貿易障礙、增加台美投資，並將關稅化解為零。

彭信坤後續接受媒體表示，零關稅是政府釋出的善意，目前台灣法定關稅除了進口汽車、保健食品等關稅較高受美國關切外，其他都不到2%。

彭信坤也說，台灣的進口配額、檢疫、基因食品等規定都被美國挑剔，甚至外匯市場的人為干預等，在美國報告都有提到，關鍵在消除這些非關稅貿易障礙，才有可能降低對等關稅。

中研院 美國 關稅

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