台股大洗三溫暖 網封川普「關稅帝君」 財經作家：決定信仰

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，震撼全世界，如今再宣布暫緩75國對等關稅90天，改採10%關稅，台股從連日慘跌逆轉為飆漲，網友封川普「關稅帝君」。

財經作家阿格力在臉書粉專表示，他本來沒特定宗教信仰，秉持著心存善念過著每一天。每月固定領養數位需要幫助的小朋友，不定期捐款給學校與慈善機構，像第一季也捐了20幾萬。但經過本周4天後，他決定信仰「關稅帝君」，才能改變他在股市的命運，有人一起+1的嗎？ 這幾天度日如年，多空雙巴，好險一張不賣，奇蹟自來。

網友紛紛留言喊「+1」，「應該說全世界都他說了算」、「早晚三柱香」、「有神快拜」、「我川威武」、「哪裡有法會？我都想祭改了」、「川哥就是要挑戰各國君主」、「歡迎加入川普投顧」。