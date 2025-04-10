小額包裹免稅取消或調整？財部：正在分析

美國川普政府對從大陸與香港輸入、價值800美元以下的包裹課徵90％關稅預定5月2日實施。財政部長莊翠雲表示，小額包裹多數為海運快遞，其中來自中國大陸的小額包裹占5成以上，是否要調整2,000元以下小額包裹取消免稅或調整，「目前正在分析」，可以思考是否調整。

立院財政委員會10日針對川普對等關稅政策對我國衝擊，邀請財經部會進行專案報告並列質詢。在對等關稅上路前幾個小時，川普突然宣布對超過75國聯絡美國且希望進行談判的國家，暫停對等關稅實施90天。財政部長莊翠雲上午也證實，這75國應該是有包括台灣。

據關務署規定，進口郵包物品完稅價格在新臺幣2,000元以內，且同一收件人於半年度內符合免稅規定放行不超過6次者，可免徵關稅、貨物稅及營業稅，以曆日年計，每年有12次可以運用。

由於川普對從陸港輸美的800美元以下包裹調高關稅，且5月2日就會實施，立委吳秉叡詢問財政部，台灣小額包裹免稅是否應取消？莊翠雲表示，小額包裹來自大陸占5成以上；對於2,000元以下包裹要取消免稅或是調整，目前正在分析，可以思考是否要調整。