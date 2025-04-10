川普對等關稅急轉彎 楊金龍：我認為他也緊張了
美國總統川普（Donald Trump）暫緩高額對等關稅措施，政策急轉彎，中央銀行總裁楊金龍表示，對等關稅措施上路後，美股大跌，而後川普宣布暫緩高額對等關稅措施，「我的觀察認為，他（川普）也緊張了」。
美國對等關稅措施實施不到1天，川普宣布暫緩多個國家高額對等關稅措施90天，期間稅率僅10%，對中國徵收的關稅則提高至125%。
楊金龍今天於立法院財政委員會備詢時，民進黨立委賴惠員詢問，是否預期到川普關稅政策轉彎，楊金龍表示，原本只預期關稅政策可能放鬆，因為對等關稅宣布後，美股狂殺，「川普沒想到股市會賠那麼慘 」。
楊金龍認為，據他看法，川普應該也是很緊張，如果不是緊張，不會做出暫緩關稅的決定。
美國總統川普宣布各國高額對等關稅降至10%為期90天，關稅戰急踩煞車，激勵美股四大指數暴漲，那指暴漲逾12%，費半漲逾18%。
連日重挫的台股今天也強力反彈，早盤上漲超過1600點，創台股史上最大盤中漲點紀錄。
國民黨立委賴士葆詢問，台股是否就此擺脫陰霾，向上反攻，楊金龍表示，金融市場很顧忌不確定性，雖有3個月緩衝，最終結果如何還不清楚，有時候會往上，一有風吹草動又下跌，「整個市場還是會籠罩不確定性」。
楊金龍認為，如果不確定性可以排除，股市應可回歸基本面。
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