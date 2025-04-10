美對中國祭125%關稅 學者示警：陸轉移市場恐低價競爭

川普關稅政策大轉彎，美國總統川普9日宣布，對於未採取任何形式報復的國家，暫緩75國對等關稅措施90天，並大幅降低互惠關稅至10%，但仍對中國大陸課徵125%關稅，並即刻生效。學者表示，由於美國仍對中國大陸課徵高關稅，必須注意中國大陸轉移市場可能出現的低價競爭。

賴清德總統今早針對川普的對等關稅政策提出4點應對措施，包含降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判；台灣將迅速擴大對美採購；擴大在美國各州的投資；致力排除非關稅貿易障礙。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，目前對台課徵的32%關稅暫緩，但對各國還是有10%的關稅，如果大家起跑點都是一樣，出口價格差距也不會有太多改變。但美國國內的進口商品價格還是會有些微上漲，因此還是會有出口減少的影響，只是衝擊可能沒有這麼大。

楊明憲說，美國對中國大陸還是有課徵125%關稅，本來中國大陸出口到美國的產品就會考慮轉移到其他市場，然而在市場超額供給下價格就會下跌，因此市場從美國轉移到其他國家時是否又會出現價格競爭，這部分需要特別觀察。

楊明憲說，從台灣來看，在美國對中國大陸課徵高額關稅下，台灣和中國大陸的毛豆相比就有市場的競爭優勢，水產品則要看哪些品項上中國仍是競爭對手。

致理科大國貿系教授林國榮表示，這次川普政府的對等關稅措施的形成沒有任何醞釀期，各國措手不及，川普之所以祭出對等關稅，目的是要讓製造業回流，但回頭看往台灣和美國的貿易，除了購買農產品外也只剩下軍購，在農產品貿易逆差這麼大之下，我們還能擴大對美採購什麼？既有的農產品項和武器嗎？

根據農業部統計，2024年台灣對美農產品出口值約8.87億美元，但進口值卻高達近38億，貿易逆差整整超過4倍。