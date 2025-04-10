川普關稅戰劍指大陸 台商該如何因應？郭智輝這麼說

美國總統川普9日宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效；不過，對大陸徵收的關稅將即刻提高至125%。經濟部長郭智輝10日表示，若在中國大陸台商產品出口主要市場是美國，將協助台商移轉生產基地。

經濟部長郭智輝今赴立法院經委會「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜牧及關鍵產業競爭力之協助措施」進行專題報告，立委關注川普關稅大刀劍指中國大陸，會不會再引發另一波的台商回流潮。

民進黨立委邱議瑩質詢指出，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，美國總統川普對大陸徵收的關稅即刻提高至125%，預期對經濟又會引起很大變化，甚至接下來對大陸徵收的關稅很有可能再改變、再提高，經濟部不該是鬆一口氣，而是應該更積極進行滾動式檢討，並評估是否會再引發新一波的台商回流潮。

對此，郭智輝答詢表示，經濟部一直關注「非紅供應鏈」這個命題，現在也會加速了解在大陸台商如何在這90天進行移動，倘若大陸台商的產品是提供大陸市場，就暫時不要移動，政府也會思考如何協助廠商更具競爭力。倘若大陸台商的產品出口市場主要為美國，政府則會協助台商移轉生產基地。