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川普像天氣難測！立委再促國安基金5,000億元不夠用要擴大

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

立法院上午財委會針對川普關稅戰財經部會因應進行質詢，立委郭國文質詢財政部長莊翠雲，國安基金可用銀彈5,000億元夠不夠用？現在有合理評估嗎？強調川普像天氣一樣難以捉摸，難以預測，國安基金進場護盤是為怕非理性崩盤，台股市值已經大幅成長，因此要評估國安基金是否夠用。

郭國文表示，國安基金第一次護盤時股市規模約8兆元，如今已成長到73兆元，國安基金應該擴大規模，以確認足以發揮穩定市場的效果。因此他再次催促財政部盡速評估擴大國安基金規模。

國安基金 國文 護盤

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