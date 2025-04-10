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關稅急轉彎…川普為什麼縮起來了？顯然有這四個原因

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全球股市進入「人造熊市」？央行總裁楊金龍信心喊話了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍10日表示，主要還是因為關稅這個不確定性還在，若不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面。聯合報系資料照
中央銀行總裁楊金龍10日表示，主要還是因為關稅這個不確定性還在，若不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面。聯合報系資料照

美國總統川普的對等關稅政策掀起全球股市海波浪，近期股市是否為「人造熊市」，中央銀行總裁楊金龍10日表示，主要還是因為關稅這個不確定性還在，若不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面。

楊金龍今天赴立法院財委會進行「川普對等關稅政策實施，對我國股匯市、經濟成長、物價、房市等項所造成之衝擊與因應措施」專題報告。

川普在台灣時間10日凌晨宣布，為響應數十個國家的提議，他將暫時不提高對等關稅90天，75個已聯繫美國討論貿易相關議題、且沒有對美國報復的國家，對等關稅稅率會先維持在10%，但由於北京方面「缺乏尊重」，對中國大陸進口產品的關稅將提高至125%。

立委林德福詢問，近期股市是否為「人造熊市」，楊金龍回應，主要是因為關稅這個不確定性還在，若不確定性可以排除，股市還是會回歸基本面。

立委賴士葆追問，川普暫緩實施對等關稅，股市是否從此就能過上幸福美滿的日子；楊金龍回應，金融市場很顧忌的就是不確定性，這三個月給了緩衝，但結果是什麼還不曉得，市場還是會籠罩著不確定性，某些時候上去、風吹草動又下來，目前還很難說。

立委林德福詢問，美國對台灣課徵32%的關稅，是否代表美國根本就是吃定了台灣；楊金龍回應，美國不是單獨針對台灣，只是計算的公式（貿易順差）不合理，且適用所有的國家，這個計算方式太過粗暴，台灣對美國的貿易順差確實很大，但那是因為美國需要台灣產品、台灣產品對美國的經濟與生產力是很有貢獻的。

對於賴總統表達將從零關稅談起的立場，楊金龍表示，「唯一的途徑就是和川普好好地談」，各國去和他談的話，應該會有效果。楊金龍還說，若對台灣農產品等產業發生較大的損失，政府可以考量做某些補償措施。

至於台灣的新南向政策是否需要進行調整，楊金龍說，台灣是小型而開放的經濟體，「我們還是要國際化的」， 這次的關稅政策，會讓供應鏈的地點進行某些調整。

楊金龍強調，儘管川普對未報復美國的國家暫緩實施對等關稅90天，舒緩對全球的衝擊，但這90天還是要繼續觀察，不確定性依然揮之不去、還是會存在，金融市場依舊會波動。

對於是否會爆發全球關稅戰，楊金龍表示，有些國家會去和川普談，川普也知道，這個政策一開始的衝擊非常大，他在談判上應該會比較鬆一點，但若要和他硬碰硬，就會對全球經貿造成影響。

楊金龍 美國 關稅

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