外資基金公司首例 富蘭克林首度參加媽祖遶境為投資人祈福

美國總統川普激進關稅政策引發市場震盪，推升台灣投資人不安情緒，近期適逢大甲媽祖遶境祈福活動，富蘭克林證券投顧首度共襄盛舉，透過提供遶境香燈腳補給物資，與發心祈願徒步的民眾結下善緣，讓善的循環得以持續綿延下去，同時也期許能讓這份溫暖的心意化作正向的力量傳遞給台灣投資人，祈願國泰民安。

為期九天八夜的2025年「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」，被Discovery(探索頻道)喻為世界三大宗教慶典之一的信仰盛會，同時也是台灣中部最具代表性的文化圖騰之一，每年動輒吸引百萬人次陪大甲媽祖走一程，祈求平安，富蘭克林證券投顧作為台灣資產管理業者的知名品牌，自然不落人後。

作為台灣首家參與媽祖遶境活動的國際資產管理公司，富蘭克林證券投顧今年以「與富同行，幸福隨行」為主題，選在4月7日大甲媽祖駐駕的新港鄉奉天宮外設置休息站，為徒步祈願的香燈腳加油打氣，透過免費提供行走過程中所需補給，傳遞和民眾共好的心意，期盼這份祝福與善的循環能夠綿延不絕，同時也祈願福澤萬方，國泰民安。

富蘭克林證券投顧相信正信的宗教會帶來心靈的富足、安定社會，發願和媽祖祈福的民眾以徒步的方式與生長的土地深化連結，也傳遞踏實的在地精神，而投資理財的過程猶如徒步遶境，需要一步一腳印堅定向前行，過程或許漫長卻不能躁進，如同富蘭克林證券投顧致力於主動式管理基金，憑藉提供正當合法的投資理財管道和專業的諮詢服務，讓投資人不必過於擔憂市場波動，扎實穩健的逐步實現財富自由。

秉持著良善的心，堅持作對的事，是富蘭克林證券投顧對台灣投資人一直以來不變的承諾。從「富蘭克林‧國民的基金」品牌精神出發，構築「國民理財‧從富蘭克林開始」的溝通主軸，一系列線上線下虛實整合的應援活動，由此次熱情參與媽祖繞境參與揭開序幕，並於接下來「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動和廣大的「勇」腳們共沐福澤。

富蘭克林證券投顧表示，民眾沒有參加到此次大甲媽祖遶境也別心急，後續可持續關注富蘭克林動態或是主動洽詢預約專屬小型投資理財講座，同享平安祝福，一起打造富足的未來。